Лилась краса, раділо місто!

Переповісти стисло про те, що 29 липня, у суботу, відбувалося у Корюківці, непросто. Там зрання до пізньої ночі парк біля будівлі міської ради, уся центральна площа Героїв України, сквер, що навпроти бібліотеки і редакції, перетворилися на одну велику сцену, де чого тільки не було! Розваги для дітей, атракціони, аніматори, майстер-класи, фейс-арт, конкурси, смаколики, показові виступи спортсменів таеквандо та богатирські ігри, битва фарбами, спортивні змагання з шахів, футболу, розіграш лотереї – ну хіба все це розмаїття, краси і позитиву розпишеш!
А чого вартий перший фестиваль корюківської страви тушкованих і смажених огірків «Гурок-фест» . Спробували б ви ті огірочки з приправами, часничком, цибулькою й морквочкою – ще б захотіли! Щоправда, чимало сновчан свято у сусідів бачили на власні очі, навіть долучалися до його проведення.
Приміром, самодіяльні артисти нашого будинку культури виступали на «Біс», гідно представляючи наш рідний край, наші таланти.
Окрім них, учасників великих заходів в Корюківці (нагадаю, що святкові заходи були приурочені до 360-річчя міста) вітало багато відомих музичних колективів - «Мотор’ Ролла», Live-гурт «F.L.І.R.T.», білоруський ансамбль «Гуляй, Бульбаш!» та інші. Звісно, усі з нетерпінням чекали сюрприза вечора – приїзду популярних столичних зірок. Мова йшла і про Олега Вінника, і про Вєрку Сердючку, але у підсумку вийшло зовсім інше. Під шквал вигуків, підстрибування і свист фанатів забавляти корюківців вийшов двійник Сердючки. Старався, імпровізував, співав, але, як каже слов’янське прислів’я «Был Федот, да не тот...» Хоча все одно рок-ніч виявилася шалено блискучою і по-справжньому видовищною.
Молодці, сусіди! Є у них чому повчитися, що запозичити.
До слова, я раділа тандему міського голови Ратана Ахмедова з керівництвом ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП, раділа його вмінню згуртувати різні трудові колективи сіл і міста новоствореної об’єднаної громади, спроможності наводити чистоту і порядок, залучати до загальної справи різних спонсорів.
Помітною була і тісна взаємодія мера з народним депутатом Анатолієм Євлаховим, котрий після перебування на Коропщині (там цього дня проходив традиційний Миколаївський ярмарок) завітав на гостини до земляків.
Привіз із собою ще одного відомого політика і гостя – народного депутата України Василя Амельченка. Разом з головами РДА й райради вони також щиросердно вітали усіх із Днем міста, зичили людям добра і злагоди.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
та Віталія ОСТАПЕНКА, газета «Маяк»
А чого вартий перший фестиваль корюківської страви тушкованих і смажених огірків «Гурок-фест» . Спробували б ви ті огірочки з приправами, часничком, цибулькою й морквочкою – ще б захотіли! Щоправда, чимало сновчан свято у сусідів бачили на власні очі, навіть долучалися до його проведення.
Приміром, самодіяльні артисти нашого будинку культури виступали на «Біс», гідно представляючи наш рідний край, наші таланти.
Окрім них, учасників великих заходів в Корюківці (нагадаю, що святкові заходи були приурочені до 360-річчя міста) вітало багато відомих музичних колективів - «Мотор’ Ролла», Live-гурт «F.L.І.R.T.», білоруський ансамбль «Гуляй, Бульбаш!» та інші. Звісно, усі з нетерпінням чекали сюрприза вечора – приїзду популярних столичних зірок. Мова йшла і про Олега Вінника, і про Вєрку Сердючку, але у підсумку вийшло зовсім інше. Під шквал вигуків, підстрибування і свист фанатів забавляти корюківців вийшов двійник Сердючки. Старався, імпровізував, співав, але, як каже слов’янське прислів’я «Был Федот, да не тот...» Хоча все одно рок-ніч виявилася шалено блискучою і по-справжньому видовищною.
Молодці, сусіди! Є у них чому повчитися, що запозичити.
До слова, я раділа тандему міського голови Ратана Ахмедова з керівництвом ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП, раділа його вмінню згуртувати різні трудові колективи сіл і міста новоствореної об’єднаної громади, спроможності наводити чистоту і порядок, залучати до загальної справи різних спонсорів.
Помітною була і тісна взаємодія мера з народним депутатом Анатолієм Євлаховим, котрий після перебування на Коропщині (там цього дня проходив традиційний Миколаївський ярмарок) завітав на гостини до земляків.
Привіз із собою ще одного відомого політика і гостя – народного депутата України Василя Амельченка. Разом з головами РДА й райради вони також щиросердно вітали усіх із Днем міста, зичили людям добра і злагоди.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
та Віталія ОСТАПЕНКА, газета «Маяк»
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