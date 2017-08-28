Почесны грамоти до Дня незалежносты

Почесні грамоти Сновської міськради
Нагороджено Павла ТЮТЮННИКА та Павла МІРОШНИЧЕНКА за вагомий особистий внесок у розвиток дитячого та юнацького спорту, а також вчителя географії ЗОШ №1 Ігоря ДЕЙНЕКА за багаторічну сумлінну працю і патріотичне виховання молоді.
Нагороди за «Кращий благоустрій прилеглої території»
Серед колективів: І місце - колектив локомотивного депо Сновськ, ІІ місце - колектив ВП Щорський РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» та колектив державного профтехнічного навчального закладу Сновське вище професійне училище лісового господарства», ІІІ місце - колектив Сновського дошкільного навчального закладу №1.
Серед приватних підприємців: І місце – ФОП Яна БИША (кафе Love’Er), ІІ місце – Анна ГОРДІЙКО (магазин-салон «Le Grand»), ІІІ місце – ФОП Сергій ВИБЛОВ та ФОП Олександр ГОНЧАРЕНКО (магазин «Стройся»).
Серед приватних садиб: І місце – Світлана СКІДАН, ІІ місце – Ірина АНИКІЄНКО, ІІІ місце – Валентина Кухаренко.
Почесні грамоти райдержадміністрації:
голові батьківського комітету зразкового танцювального колективу «Ягідки» Наталії МІРОШНИЧЕНКО, тренеру ДЮСШ Олександру КУХАРЕНКУ та заступнику директора ПСП «Прогрес» Галині КІРІЄНКО.
Оголошено Подяку від голови райдержадміністрації з врученням нагрудного знака завідуючій сектором інформдіяльності та комунікацій з громадськістю РДА Наталії СМОЛЯК та Подяку від голови громадської ради при РДА – заступнику голови Сновського благодійного фонду «Ми – разом» Івану ЗУБУ.
Нагороджено Павла ТЮТЮННИКА та Павла МІРОШНИЧЕНКА за вагомий особистий внесок у розвиток дитячого та юнацького спорту, а також вчителя географії ЗОШ №1 Ігоря ДЕЙНЕКА за багаторічну сумлінну працю і патріотичне виховання молоді.
Нагороди за «Кращий благоустрій прилеглої території»
Серед колективів: І місце - колектив локомотивного депо Сновськ, ІІ місце - колектив ВП Щорський РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» та колектив державного профтехнічного навчального закладу Сновське вище професійне училище лісового господарства», ІІІ місце - колектив Сновського дошкільного навчального закладу №1.
Серед приватних підприємців: І місце – ФОП Яна БИША (кафе Love’Er), ІІ місце – Анна ГОРДІЙКО (магазин-салон «Le Grand»), ІІІ місце – ФОП Сергій ВИБЛОВ та ФОП Олександр ГОНЧАРЕНКО (магазин «Стройся»).
Серед приватних садиб: І місце – Світлана СКІДАН, ІІ місце – Ірина АНИКІЄНКО, ІІІ місце – Валентина Кухаренко.
Почесні грамоти райдержадміністрації:
голові батьківського комітету зразкового танцювального колективу «Ягідки» Наталії МІРОШНИЧЕНКО, тренеру ДЮСШ Олександру КУХАРЕНКУ та заступнику директора ПСП «Прогрес» Галині КІРІЄНКО.
Оголошено Подяку від голови райдержадміністрації з врученням нагрудного знака завідуючій сектором інформдіяльності та комунікацій з громадськістю РДА Наталії СМОЛЯК та Подяку від голови громадської ради при РДА – заступнику голови Сновського благодійного фонду «Ми – разом» Івану ЗУБУ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий