Адміністративний збір за державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Адміністративний збір обчислюється у розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 1 січня 2017 р., відповідно до якого проводяться реєстраційні дії чи надається інформація, та округлюється до найближчих десяти гривень при проведенні реєстраційних дій та до найближчої гривні при отриманні інформації з Державного реєстру прав.
З 1 січня 2017 р. розмір прожиткового мінімуму на місяць для працездатних осіб становить 1600 грн. Державна реєстрація права власності проводиться в строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації заяви. Заявник має право зареєструвати нерухоме майно у коротші строки, сплативши адміністративний збір за державну реєстрацію у більшому розмірі.
Розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав з січня 2017 року становлять: 1) за державну реєстрацію права власності, проведену у строк 5 робочих днів, справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 160 грн; 2) за державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені законодавством, справляється адміністративний збір у такому розмірі: 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – у строк два робочі дні (1600 гривень); 2 прожиткових мінімуму для працездатних осіб – у строк один робочий день (3200 грн); 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у строк 2 години (8000 грн). За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій береться адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 160 грн.
Статтею 34 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено категорії осіб, які звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав: 1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом; 2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років; 4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; 5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи зникли безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 6) інваліди І та ІІ груп; 7) Національний банк України; 8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування; 9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
Т.ВАСИЛЬЧЕНКО,
державний нотаріус
З 1 січня 2017 р. розмір прожиткового мінімуму на місяць для працездатних осіб становить 1600 грн. Державна реєстрація права власності проводиться в строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації заяви. Заявник має право зареєструвати нерухоме майно у коротші строки, сплативши адміністративний збір за державну реєстрацію у більшому розмірі.
Розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав з січня 2017 року становлять: 1) за державну реєстрацію права власності, проведену у строк 5 робочих днів, справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 160 грн; 2) за державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені законодавством, справляється адміністративний збір у такому розмірі: 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – у строк два робочі дні (1600 гривень); 2 прожиткових мінімуму для працездатних осіб – у строк один робочий день (3200 грн); 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у строк 2 години (8000 грн). За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій береться адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 160 грн.
Статтею 34 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено категорії осіб, які звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав: 1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом; 2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років; 4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; 5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи зникли безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 6) інваліди І та ІІ груп; 7) Національний банк України; 8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування; 9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
Т.ВАСИЛЬЧЕНКО,
державний нотаріус
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