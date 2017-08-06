Надзвичайні події на воді можна попередити

З початку року на водоймах країни загинула 591 людина
Щодня в Україні фіксуються випадки надзвичайних подій на водоймах. Сумна статистика свідчить про те, що в період літніх канікул значно збільшується кількість над
звичайних подій за участю дітей шкільного віку. І, на жаль, не всі випадки завершуються порятунком. Зокрема, 26 липня близько 13 години у ставку, що неподалік с.Кувечичі
Чернігівського району потонув 14-річний місцевий мешканець.
30 липня о 09:55 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі в районі Лісковиці у гідрокар’єрі місцевими жителями було виявлено тіло потопельника. Ним виявився 58-річний чоловік, який проживав неподалік водойми.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинула 591 людина, з яких 63 дитини. При цьому врятовано 468 людей, у тому числі 103 дитини.
Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм у літній період, держслужба України застерігає: пам’ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах; ніколи не пірнайте в незнайомих місцях; не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки; не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо ви не впевнені у своїх силах; не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння тощо.
Дбайте про свою безпеку,
і у випадку виникнення
надзвичайної події, негайно
телефонуйте до Служби порятунку «101»!
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС
України у Чернігівській області
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