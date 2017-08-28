Тринадцять років тому Президент України Леонід Кучма підписав, Указ, в якому зазначено: «На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України встановлюється свято — День державного прапора України, яке щорічно відзначатиметься 23 серпня».
Саме в цей день у Сновську відбувся авто- та легкоатлетичний пробіг вулицями міста. В автоколоні було всього 13 автомобілів з різних установ і організацій Сновська та пересічних мешканців, що дуже символічно, зважаючи на річницю свята. На завершальному етапі пробігу до колони, як завжди, приєдналися легкоатлети ДЮСШ, які пробігли по вул. Незалежності і фінішували біля Сновського Будинку культури. Тут пройшли урочистості з нагоди свята. Право підняти державний стяг України надали солдату запасу, учаснику бойових дій Олегу Василяку. Присутніх привітали голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та голова міської ради Олександр Медведьов. З нагоди державного свята грамотою міськради нагороджено керівника вокального ансамблю «Калина» Оксану Бондаревську. Трьом дівчатам, яким нещодавно виповнилося 16 років – Анні Анденко, Діані Єрмолаєвій та Анастасії Ісаченко очільники району вручили паспорти громадян України та побажали їм успіхів у навчанні й світлого майбутнього. Подарунком учасникам свята від дитячого вокального ансамблю «Світлячок» (керівник О.Сенченко) стала українська пісня.
* * *
З нагоди Дня державного прапора України у сільській бібліотеці с.Нові Боровичі пройшла патріотична година для молоді під назвою «Прапор як святиню треба шанувати і боронити». Бібліотекар Ірина Мартиненко розповіла легенду про символи держави, провела екскурс в історію. Присутні на заході пригадали, що 28 січня 1992 року Верховною Радою затверджено державний національний стяг України, який являє собою прямокутне полотнище з двох рівних за шириною смуг синього (зверху) і жовтого кольору, із співвідношенням ширини до його довжини 2:3. Особливо велику увагу до прапора і його кольорів почали приділяти після подій на Майдані в Києві. Прапор майорить нині на полях бою в АТО, з ним виходили наші військові з окупованого Криму, молодь носить прикраси у кольорах прапора, щоб ще раз підкреслити – ми українці.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Саме в цей день у Сновську відбувся авто- та легкоатлетичний пробіг вулицями міста. В автоколоні було всього 13 автомобілів з різних установ і організацій Сновська та пересічних мешканців, що дуже символічно, зважаючи на річницю свята. На завершальному етапі пробігу до колони, як завжди, приєдналися легкоатлети ДЮСШ, які пробігли по вул. Незалежності і фінішували біля Сновського Будинку культури. Тут пройшли урочистості з нагоди свята. Право підняти державний стяг України надали солдату запасу, учаснику бойових дій Олегу Василяку. Присутніх привітали голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та голова міської ради Олександр Медведьов. З нагоди державного свята грамотою міськради нагороджено керівника вокального ансамблю «Калина» Оксану Бондаревську. Трьом дівчатам, яким нещодавно виповнилося 16 років – Анні Анденко, Діані Єрмолаєвій та Анастасії Ісаченко очільники району вручили паспорти громадян України та побажали їм успіхів у навчанні й світлого майбутнього. Подарунком учасникам свята від дитячого вокального ансамблю «Світлячок» (керівник О.Сенченко) стала українська пісня.
* * *
З нагоди Дня державного прапора України у сільській бібліотеці с.Нові Боровичі пройшла патріотична година для молоді під назвою «Прапор як святиню треба шанувати і боронити». Бібліотекар Ірина Мартиненко розповіла легенду про символи держави, провела екскурс в історію. Присутні на заході пригадали, що 28 січня 1992 року Верховною Радою затверджено державний національний стяг України, який являє собою прямокутне полотнище з двох рівних за шириною смуг синього (зверху) і жовтого кольору, із співвідношенням ширини до його довжини 2:3. Особливо велику увагу до прапора і його кольорів почали приділяти після подій на Майдані в Києві. Прапор майорить нині на полях бою в АТО, з ним виходили наші військові з окупованого Криму, молодь носить прикраси у кольорах прапора, щоб ще раз підкреслити – ми українці.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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