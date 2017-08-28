понедельник, 28 августа 2017 г.

Головне – вірити в себе!

В Україні зростає нове покоління громадян, які прагнуть покращити життя рідної країни. Вони – молоді, амбітні та рішучі. Вони – ровесники Незалежної України.

Одним із таких є Олександр Лисенко, родом зі Смячі. Найголовнішим для хлопця є родина – красуня дружина Ірина та донечка Вікторія.
 У щасливому шлюбі вони вже 3 роки. Олександр вважає, що кожна людина має реалізуватися в житті. Обрати те, що є найголовнішим, і впевнено, без жодних сумнівів, йти до поставлених цілей. Своїм життям повністю задоволений і щасливий. Єдине, чого не вистачає - це мирного неба над головою. Живе надією, що скоро все зміниться і на Батьківщині знову запанує спокій.
Ще одним ровесником Незалежності є Олександр Бадуненко з с.Гута-Студенецька.

Хлопець навчався в Чернігівському ліцеї, де здобув професію кухаря. Ще з дитинства любив готувати та дивувати новими і смачними стравами своїх близьких. Пишається тим, що народився в рік Незалежності. Мріє про мир та злагоду в рідній державі.
Юлія Василець з Петрівки народилася в той день, коли Україна здобула омріяну незалежність.

 Навчалася  в Київському політехнічному університеті. Знайшовши роботу, про яку мріяла з дитинства, тепер  прагне створити власну велику  сім’ю. Адже вважає, що саме сім’я для кожної людини має бути на першому місці. Дівчина вірить, що в майбутньому наша країна буде на одному щаблі з найрозвиненішими державами світу. Головне: нинішньому поколінню вірити в себе та не боятися займатися чимось новим та непізнаним. Головне – вірити в себе!
Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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