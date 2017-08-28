В Україні зростає нове покоління громадян, які прагнуть покращити життя рідної країни. Вони – молоді, амбітні та рішучі. Вони – ровесники Незалежної України.
Одним із таких є Олександр Лисенко, родом зі Смячі. Найголовнішим для хлопця є родина – красуня дружина Ірина та донечка Вікторія.
Ще одним ровесником Незалежності є Олександр Бадуненко з с.Гута-Студенецька.
Хлопець навчався в Чернігівському ліцеї, де здобув професію кухаря. Ще з дитинства любив готувати та дивувати новими і смачними стравами своїх близьких. Пишається тим, що народився в рік Незалежності. Мріє про мир та злагоду в рідній державі.
Юлія Василець з Петрівки народилася в той день, коли Україна здобула омріяну незалежність.
Навчалася в Київському політехнічному університеті. Знайшовши роботу, про яку мріяла з дитинства, тепер прагне створити власну велику сім’ю. Адже вважає, що саме сім’я для кожної людини має бути на першому місці. Дівчина вірить, що в майбутньому наша країна буде на одному щаблі з найрозвиненішими державами світу. Головне: нинішньому поколінню вірити в себе та не боятися займатися чимось новим та непізнаним. Головне – вірити в себе!
Тетяна ЛИТВИН
Одним із таких є Олександр Лисенко, родом зі Смячі. Найголовнішим для хлопця є родина – красуня дружина Ірина та донечка Вікторія.
Ще одним ровесником Незалежності є Олександр Бадуненко з с.Гута-Студенецька.
Хлопець навчався в Чернігівському ліцеї, де здобув професію кухаря. Ще з дитинства любив готувати та дивувати новими і смачними стравами своїх близьких. Пишається тим, що народився в рік Незалежності. Мріє про мир та злагоду в рідній державі.
Юлія Василець з Петрівки народилася в той день, коли Україна здобула омріяну незалежність.
Навчалася в Київському політехнічному університеті. Знайшовши роботу, про яку мріяла з дитинства, тепер прагне створити власну велику сім’ю. Адже вважає, що саме сім’я для кожної людини має бути на першому місці. Дівчина вірить, що в майбутньому наша країна буде на одному щаблі з найрозвиненішими державами світу. Головне: нинішньому поколінню вірити в себе та не боятися займатися чимось новим та непізнаним. Головне – вірити в себе!
Тетяна ЛИТВИН
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