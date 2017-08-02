среда, 2 августа 2017 г.

СПОРТ

Пляжний футбол
22 липня відбувся черговий тур з пляжного футболу у Сновську.  В ньому зустрілися чотири команди.  Результати виявилися такими: ДЮСШ - «Щимель» - 7:5; «Тайм» - «Чайки» - 4:2; «Щимель» - «Витязь» - 3:9; ДЮСШ – «Витязь» - 2:2.  Сьогодні о 10-00 розпочався останній тур змагань з пляжного  футболу, в якому буде виявлено призерів турніру.
Міжрайонний чемпіонат
23 липня відбувся черговий тур міжрайонного чемпіонату з футболу, в якому місцевий «Тайм» приймав команду з Городнянщини -  ФК «Куликівка». На жаль, результат цього разу не на користь наших земляків. За всю гру суперники не забили жодного голу один одному, а наприкінці другого тайму суддя призначив 11-метровий удар по воротах «Тайму», в якому гравці Куликівки не схибили. У підсумку – рахунок 0:1 на користь гостей.
Друга команда зі Сновська «Енергетик» була цього дня на виїзді в с.Конотоп  Городнянського району.  У цій грі наші земляки виявилися сильніші  і перемогли з рахунком 3:2.
Роман Грицюк,
президент федерації футболу Сновського району  
Автор: на

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