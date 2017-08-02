Пахне хліб,
Як тепло пахне хліб!
Любов’ю трударів,
І радістю земною,
І сонцем, що
всміхалося весною,
І щастям наших
неповторних діб.
Духмяно пахне хліб.
П.Воронько
Почався збір із ранньої пшениці, якою було засаджено 1500 га поля. До речі, станом на 25 липня вже було зібрано 250 га (50 центнерів). Після збору цієї культури одразу проводиться лущення стерні, цим процесом займається Микола Костюченко та Олексій Товстий. Зібране зерно одразу відвозять до Кучинівки на зберігання.
Головний агроном Тетяна Щербина говорить, що технікою «Щорссільгоспсервіс» оснащено добре. В розпорядженні 6 комбайнів, 2 з яких майже нові. Серед них Claas Lexion 580 (Віталій Щербина та Юрій Воробей), Claas Lexion 560 (Олександр Довбиш), Claas Mega 360 (Сергій Марухленко та Андрій Моцар), Claas Mega 350 (Микола Клименко), Hew Hollang (Микола Пономарчук і Валентин Фомський), Полісся (Василь Мятенко та Володимир Фомський).
Підприємство вже розпочало збір гороху, яким засаджено150 га. Збором цієї культури займається Микола Пономарчук та Валентин Фомський. Ще 1200 га відведено під люпин та 700 га - під жито. Головний агроном прогнозує, що врожайність цих культур буде не гіршою ніж минулого року.
Робочий день хліборобів розпочинається з 7 ранку і триває до 22.00. Щодня на поле привозять обід та вечерю. Праця цих людей надзвичайно виснажлива і складна. Це - недоспані ночі, напружені дні, висушене сонцем обличчя. І сьогодні ми вклоняємося їм, мужнім людям із золотими руками.
Тетяна ЛИТВИН
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