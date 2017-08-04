пятница, 4 августа 2017 г.

Як багато добра може зробити одна людина!


На одній з тихеньких вулиць нашого містечка, майже на підгірку, стоїть ошатний будинок, у якому мешкає красива, сотнями сновчан знана й поважана – Олена Карпівна КУХАРЕНКО.

Усім своїм життям вона доводить, як багато добра для інших може зробити одна людина, як  багато тепла і сонця може вона їм подарувати. Завод продтоварів, що наразі перетворився у  приватну структуру, став її долею, роботою, якій сповна  віддавала талант і знання.
Трудовий колектив (колись ним Олена Карпівна керувала) був згуртованим і феноменально сильним, відомим своїми досягненнями далеко за межами краю, ставав  постійним переможцем тодішніх соцзмагань, гортаючи  все нові і нові сторінки  успіхів. А якого ще треба щастя керівниці, щоб і саму її заслужено поважали, і довіряли радості та болі, йшли услід новим ідеям і задумам?
Туга за дорогим чоловіком, якого доля зарано забрала в інші світи, не могла не зачепити відкритого серця Олени Карпівни. Вона стала нездужати, все частіше і частіше кликати на допомогу лікарів. Вони – поруч, як поруч найголовніше – діти. Син і невісточка,  з якими пліч-о-пліч стоптали не одну борозну на побутовій ниві, племінники з Петербурга, котрі не забувають провідувати, надійні подруги – керівниці Тетяна Молчанова й Тетяна Якименко, воістину залишаються  світлими оберегами її ранків і вечорів, вагомим  заохоченням до подальших планів та мрій. Хай буде їх багато, хай довго повняться  вони добірними ужинками й любов’ю близьких.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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