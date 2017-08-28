понедельник, 28 августа 2017 г.

Дітям з Луганщини Сновщина сподобалася

12 серпня діти з Луганської області, які відпочивають в Сновському ДЗОВ «Дружба», відвідали прикордонну заставу у Гірську. Там вони ознайомились з технікою, яка є в розпорядженні прикордонників (снігохід, автомобілі, квадроцикл, мотоцикл тощо) та оснащенням, яке є на озброєнні. Також свої вміння у затриманні порушників кордону та виявленні наркотичних речовин, зброї продемонстрували  службові собаки. Наступного дня, за підтримки міського голови, діти переглянули циркову виставу в цирку шапіто «Аріна» та отримали масу позитивних вражень.
Автор: на

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