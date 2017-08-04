Літо. Книга. Відпочинок

В міському парку Сновська в літній період працює «Бібліотечний пікнік». Розповідає провідний бібліотекар Сновської ЦБС Наталія Коваленко: «З викладкою нових видань -
періодики та художньої літератури – ми розташовуємося в центрі міста двічі на тиждень: кожного вівторка і четверга. За умови, що погода дозволяє». Мешканці та гості міста, гуляючи парком, обирають собі й дітям книги для читання, знайомляться з краєзнавчою літературою, виданнями письменників-земляків. А ще працівники центральної бібліотеки проводять тут же, під відкритим небом, літературні конкурси, вікторини на різну тематику: «Ті, що люблять солодощі», «Я люблю свій край», «Крокуючи вулицями рідного міста» тощо.
Тож, шановні сновчани, завітайте при нагоді на «Бібліотечний пікнік», почитайте на свіжому повітрі книгу, відпочиньте від Інтернету. Літо ж!
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
На знімку: Ростислав Мінченко привів на «пікнік» свою маленьку донечку Даринку, щоб підібрати їй дитячу книгу.
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