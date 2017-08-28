Як зробити книгозбірню конкурентоспроможною?

Начальник відділу культури і туризму Сновської ОТГ Н.М. Добненко та провідний методист Сновської ЦБС Н.І. Кусая були учасниками семінару «Бібліотека як складова соціально-культурного середовища територіальних громад в умовах децентралізації», який відбувся в Чернігівському ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування». Фахівці Центру, Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА, Чернігівської ОУНБ ім. В.Короленка обговорювали з бібліотекарями правові аспекти функціонування бібліотек в ОТГ, кращі практики їх діяльності.
Як зробити бібліотеку конкурентоспроможною, такою, щоб вона стала центром культурного життя громади? Це стало одним з ключових питань семінару. А тому окремі зустрічі були присвячені Європейському досвіду функціонування бібліотек як культурних осередків громад, а також можливостям залучення зовнішніх джерел фінансування для розвитку бібліотек. І, як приклад, називалась Сновська ЦБС, переможець у конкурсі регіональних проектів (автор проекту Н.М. Добненко). Учасники семінару мали змогу ознайомитися з публічною бібліотекою Михайло-Коцюбинської ОТГ і побачити, як в ній налагоджений діалог з громадою через організацію культурно-мистецьких заходів, підтримку талановитих жителів, популяризацію їх творчого доробку, краєзнавчих турів тощо.
Як зробити бібліотеку конкурентоспроможною, такою, щоб вона стала центром культурного життя громади? Це стало одним з ключових питань семінару. А тому окремі зустрічі були присвячені Європейському досвіду функціонування бібліотек як культурних осередків громад, а також можливостям залучення зовнішніх джерел фінансування для розвитку бібліотек. І, як приклад, називалась Сновська ЦБС, переможець у конкурсі регіональних проектів (автор проекту Н.М. Добненко). Учасники семінару мали змогу ознайомитися з публічною бібліотекою Михайло-Коцюбинської ОТГ і побачити, як в ній налагоджений діалог з громадою через організацію культурно-мистецьких заходів, підтримку талановитих жителів, популяризацію їх творчого доробку, краєзнавчих турів тощо.
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