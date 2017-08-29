Ліси – зелений каркас планети

Ліс – це надзвичайне і таємниче місце. Справжній природній шедевр. Могутність і велич дерев, різноманітність трав та ягід манить та притягує до себе. У лісі одразу відчувається неперевершена свіжість та легкість повітря, від якого паморочиться голова. Це чудовий варіант для відпочинку від важких буднів, стресів, проблем і депресій. Але для того, щоб милуватися фантастичною красою лісу за ним слід доглядати та оберігати. Саме цим і займаються працівники Єлінського лісництва на чолі з Олександром Данильченком. Всього лісництво нараховує 6600 га угідь, які обслуговують 29 працівників, з них 9 – майстри лісу. Наступного року керівництво планує ще розширити площу лісонасаджень. Помічник лісничого Галина Данильченко розповіла про стратегію роботи на рік. Планується на 33 га виконати прочистку дерев, що має за мету покращення складу майбутніх насаджень. На 9 га провести освітлення. Воно необхідне для того, щоб видалити з насадження небажані другорядні породи, які часто переростають головні породи, заглушують їх, загрожують витіснити. Найчастіше цей лісівницький захід проводиться в мішаних молодняках і направлений на збереження якомога більшої кількості рослин головної породи. На 21 га – очистку та здійснити прорідження дерев на 17 га.
- На даний момент вже зроблено: посадки – 55,5 га (з них посівом 3,9 га) , прочистки – 33,3 га, прорідження – 7,8 га. Також щорічно ми окремо саджаємо плантацію новорічних ялинок (80 соток). Разом сосну і ялинку саджати не можна. Сосни ростуть швидше і тоді ялинка виростає високою, але не пишною. А в новорічну ніч всім хочеться милуватися ошатним та пишним деревцем, - говорить Галина Миколаївна.
- Як цього року складається пожежно-небезпечна ситуація для лісів?
- У цьому році, слава Богу, загорянь не було, хоч і ситуація була складною. Адже протягом тривалого часу переважала жарка погода, а через тривалі спекотні дні волога майже повністю зникла. Деякі люди, з числа тих, хто полюбляє відпочивати в лісі, не завжди дотримувалися вимог протипожежної безпеки. І дуже часто незагашене багаття, недопалок, кинутий у суху траву, призводили до пожеж. До пожежонебезпечного періоду наше лісництво готове. Щодня з дев’ятої ранку і до глибокої ночі через камеру відеоспостереження ведеться пильний нагляд. Та і своя пожежна машина в нас є.
- Які лісопорушення виникають у вашому лісництві найчастіше?
- Найголовніше – це незаконна вирубка лісу. З менших проблем – постійне прибирання з доріг шлагбаумів. Люди не розуміють, що створені вони задля їх безпеки та безпеки лісу. Хочеться щоб всі розуміли, що ліс – майбутнє людства. Його необхідно шанувати та оберігати.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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