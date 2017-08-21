Село моє, душі криниця

Свіже легке повітря, тиша така, що чути лише пориви вітру, ранні півні замість будильника – все це асоціюється лише з одним словом – село… Майже кожен з нас хоч якось та пов’язаний з ним. Хтось тут народився і виріс, хтось постійно проживає, а хтось приїздить на відпочинок.
Кучинівка – одне з таких сіл. І ось тут, минулої неділі, 6 серпня, місцеві жителі відсвяткували День села. В обідню пору в сільському парку, біля сільради, зібралися місцеві жителі та гості від старого до малого, зручно розташувавшись біля імпровізованої сцени, прикрашеної шаленою кількістю яскравих, барвистих квітів.
Ведучі Людмила Улянчич та Валентина Личуха з приємністю оголосили про початок свята та запросили до слова виконуючу обов’язки старости Олену Миколаївну Недвигу, яка привітала усіх присутніх зі святом, подякувала, що зібралося так багато глядачів, побажала усім добробуту, радості, міцного здоров’я. Щира подяка пролунала на адресу спонсорів, які допомогли при проведенні дійства.
У цей день на свято прибули почесні гості: міський голова Олександр Медведьов, перший заступник Іван Орда, секретар Наталія Самойлова, керуючий справами виконкому Руслан Кравець, начальник відділу культури Наталія Добненко, в.о. старости с.Рогізки Тамара Семенок, районний депутат Валентина Карась. Вони також привітали мешканців зі святом та побажали миру, спокою і реалізації всіх мрій.
З болем у серці говорили про тяжкий для України час, про воїнів, які мужньо захищають наш спокій в зоні АТО.
Далі ведучі свята постаралися не оминути увагою нікого. Із народженням діточок привітали Галину Семенчук з донькою Аліною, Юрія та Юлію Омеляненків з синочком Іллею, Віталія та Юлію Кривенків з донечкою Іванкою, Зарину Дидковську з донькою Кариною, Романа та Світлану Кривенків з синочком Дмитром.
Отримала своє поздоровлення і найстарша жителька села Наталія Михайлівна Коміна. Їй цього року виповнюється 94.
Привітати гостей свята прийшли і маленькі першачки, їх, до речі, цього року буде 11, з першою вчителькою Ольгою Олександрівною Лагутою. Чепурна малеча подарувала всім море позитиву та щастя, заспівавши свій «Промінчик».
Всім відомо, що Кучинівка багата на квіти. Буяють вони різнобарв’ям, село з весни до глибокої осені тоне в кольорах і барвах. «В кожній квітці, що виростили дбайливі руки – любов і натхнення жінок-трудівниць, безмежна любов до рідної землі, до краси…» - з цими словами на сцену запросили жінку-трудівницю Валентину Солодовник.
Подарунок отримала також і родина Віталія та Олени Герасименків, в якій завжди панує материнська ніжність, батьківська любов, домашнє тепло.
Зі срібним весіллям (25 років) привітали аж 4 пари: Олександра та Галину Опецьок, Олександра та Антоніну Тісних, Миколу та Тамару Терещенків, Миколу та Світлану Булденків.
Кучинівка – надзвичайно спортивне село. Привітати своїх земляків прийшов і Павло Солодовник – командир тамтешньої команди молодих і енергійних спортсменів.
Прекрасну виставку своїх робіт на святі представили народні умільці села: Раїса Богдан зі своєю донькою Наталією та Марина Лагута. Не оминули увагою і місцевих жителів, які в цей день відзначили свої дні народження: Андрія Герасименка, Володимира Шпуренка, Ігоря Фазана.
Концертну програму прикрасили милозвучними українськими піснями аматорський драматичний колектив «Здрастуй, юність». До речі, вони порадували глядачів і своїми гумористичними та цікавими сценками. Чудовим вокалом вражав соліст Віталій Довбиш. Розважили публіку своїми запальними танцями дитячий колектив «Волошки», керівником якого є Наталія Лагута. Немов дзвіночки, лилися чисті та красиві голоси Дарини Петрик і Вікторії Гайдук.
Розвагою для наймолодших гостей свята стали ігри на дитячому майданчику та аквагрим (лат. aqua - вода і франц. grime - кумедний дідуган) - різновид боді-арту, нанесення малюнків пензликами на обличчя за допомогою фарб на водній основі, які швидко і легко змиваються).
Після святкового концерту була проведена лотерея з цінними призами. Розігрувалися: 7 причепів дров, 22 мішки зерна, ковдра, електроміксер та електрочайник, порошок для прання (по 3 кг), олія ( по 2 і 5 л), кухонний посуд та багато іншого. Лотерея, до речі, коштувала лише 25 грн.
Незважаючи на неймовірну спеку, концерт тривав більше трьох годин. І жоден з гостей не залишився байдужим та втомленим. Напевно тому, що люди з усією душею підійшли до організації свята. І воно дійсно пройшло на належному рівні.
Тетяна ЛИТВИН
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