І про дьоготь в ложці меду

25 серпня вранці «променівці» (як завше!) поспішали на роботу. Післясвятковий настрій був піднесений, але він миттєво зник біля дверей приміщення. Там все нагадувало «кінець світу»: побиті вікна коридорчика, кругом скло, серветки в крові, уламки розтрощених пляшок з-під горілки й інших напоїв, пожмаканий пластиковий посуд.
Отямившись, ми викликали поліцію, покликали на допомогу незмінних «рятівників» - ВПУЛГ і взялися греби, підмітати, виносити наслідки дебошу. А професіонали училища швидко посклили вікна.
Дикунство? Безкультур’я? Хамство? Скільки вже про це мову вести?
Все, мабуть, простіше: не боїмося Бога! А відповідати ж доведеться!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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