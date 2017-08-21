А ви заплатили за зайві «квадрати»?

До 28 серпня залишився час, щоб сплатити податок за 2016 рік - за землю, транспортні засоби та нерухомість. Всім власникам земель та житла (мова йтиме тільки про фізичних осіб, а не про підприємства й організації) уже мали надійти повідомлення від Державної фіскальної служби, в яких зазначено суми до сплати.
Нагадаємо, що ті, хто мають квартири загальною площею понад 60 м2 чи будинок понад 120 м2 (не залежно від їх кількості в одній родині), а також ті, хто має різні види житла - і квартиру, і будинок, загальною площею понад 180 м2, зобов'язані сплатити податки за "зайві" квадратні метри. Якщо друге житло здається в оренду, податок нараховується на всю його площу, а не тільки на метри понад норму.
Ставки ж податку на нерухомість встановлені рішеннями кожної сільської та міської ради. (На наступний рік – ставка буде для всього району однакова – за рішенням міськради об’єднаної територіальної громади). На 2016 рік для Сновська, наприклад, встановлено сплачувати 0,02% від мінімальної заробітної плати на початок минулого року (1378 грн) за кожен «зайвий» квадратий метр. Тож розрахуємо: приміром, ви маєте будинок у Сновську площею 140 м2, тож понад норму буде 20 м2. Обчислюємо: 20 кв. м х 1378 грн х 0,02% = 5,51 грн.
Всі податки на нерухомість йдуть до місцевих бюджетів. Згідно із законом, не оподатковується майно сиріт та одиноких матерів чи батьків, які виховують дитину-інваліда, майно багатодітних та прийомних сімей, у яких виховується п’ять та більше дітей. У Податковому кодексі зазначено, що податками обкладаються не лише житлові приміщення, а й гаражі, сараї, погреби, літні кухні, вбиральні тощо. Щоправда, місцеві ради нашого району вирішили встановити на господарчі будівлі нульову ставку податку – платити треба тільки за житлові «метри».
На Сновщині тим, хто має у власності житло площею понад «норму», розіслано майже 600 повідомлень. Якщо ж ви їх не отримали, то ще є час на проведення звірки з контролюючим органом, бо за несплату податку на вас чекають штрафи.
Суми в повідомленнях наступного року, ймовірно, зростуть (якщо не буде змін у законодавстві), бо зросла мінімальна заробітна плата до 3200 грн і ставка податку на 2017 рік за рішенням Сновської міської ради прийнята вже 0,05%.
Лариса МАРТИНЕНКО
Нагадаємо, що ті, хто мають квартири загальною площею понад 60 м2 чи будинок понад 120 м2 (не залежно від їх кількості в одній родині), а також ті, хто має різні види житла - і квартиру, і будинок, загальною площею понад 180 м2, зобов'язані сплатити податки за "зайві" квадратні метри. Якщо друге житло здається в оренду, податок нараховується на всю його площу, а не тільки на метри понад норму.
Ставки ж податку на нерухомість встановлені рішеннями кожної сільської та міської ради. (На наступний рік – ставка буде для всього району однакова – за рішенням міськради об’єднаної територіальної громади). На 2016 рік для Сновська, наприклад, встановлено сплачувати 0,02% від мінімальної заробітної плати на початок минулого року (1378 грн) за кожен «зайвий» квадратий метр. Тож розрахуємо: приміром, ви маєте будинок у Сновську площею 140 м2, тож понад норму буде 20 м2. Обчислюємо: 20 кв. м х 1378 грн х 0,02% = 5,51 грн.
Всі податки на нерухомість йдуть до місцевих бюджетів. Згідно із законом, не оподатковується майно сиріт та одиноких матерів чи батьків, які виховують дитину-інваліда, майно багатодітних та прийомних сімей, у яких виховується п’ять та більше дітей. У Податковому кодексі зазначено, що податками обкладаються не лише житлові приміщення, а й гаражі, сараї, погреби, літні кухні, вбиральні тощо. Щоправда, місцеві ради нашого району вирішили встановити на господарчі будівлі нульову ставку податку – платити треба тільки за житлові «метри».
На Сновщині тим, хто має у власності житло площею понад «норму», розіслано майже 600 повідомлень. Якщо ж ви їх не отримали, то ще є час на проведення звірки з контролюючим органом, бо за несплату податку на вас чекають штрафи.
Суми в повідомленнях наступного року, ймовірно, зростуть (якщо не буде змін у законодавстві), бо зросла мінімальна заробітна плата до 3200 грн і ставка податку на 2017 рік за рішенням Сновської міської ради прийнята вже 0,05%.
Лариса МАРТИНЕНКО
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