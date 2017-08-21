Хто є хто у міській раді

На запитання Івана Зуба (про структуру і штат міськради після утворення об`єднаної територіальної громади в 2016 році, що було опубліковане 29 липня ц.р. у «Промені») відповідь надала секретар міської ради Наталія Самойлова.
«В органах місцевого самоврядування району до об’єднання працювала 181 людина: 154 - в сільських радах, 13 - в міській раді, 14 - в районній раді. Наразі в об’єднаній громаді – Сновській міській раді - працює 115 чоловік.
Керівний склад:
міський голова – Олександр Медведьов,
секретар міської ради - Наталія Самойлова,
перший заступник міського голови – Іван Орда,
заступник міського голови – Сергій Силенок,
керуючий справами виконкому - Руслан Кравець.
виконуючі обов`язки старости по селах - 24 чол.
Управління, відділи та інші
структурні підрозділи очолюють:
фінансове управління – Ліна Савченко,
управління освіти, сім’ї, молоді та спорту – Тетяна Булденко,
відділ економічного розвитку та інвестицій – Ганна Гукун,
відділ земельних відносин, комунальної власності та агропромислового розвитку – Валентина Недвіга,
відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою – посада керівника вакантна,
відділ культури та туризму – Наталія Добненко,
юридичний відділ – Владислав Уманський,
відділ бухгалтерського обліку та звітності – Світлана Виблова,
відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи – Тетяна Сухобок,
архівний сектор – Ольга Войтех,
загальний відділ – заступник начальника Наталія Куліш,
відділ господарського забезпечення – Микола Якименко.
Структура та штатний розклад ради затверджувалися на сесіях міської ради та оприлюднені на сайті міської ради: snovmr.gov.ua».
«В органах місцевого самоврядування району до об’єднання працювала 181 людина: 154 - в сільських радах, 13 - в міській раді, 14 - в районній раді. Наразі в об’єднаній громаді – Сновській міській раді - працює 115 чоловік.
Керівний склад:
міський голова – Олександр Медведьов,
секретар міської ради - Наталія Самойлова,
перший заступник міського голови – Іван Орда,
заступник міського голови – Сергій Силенок,
керуючий справами виконкому - Руслан Кравець.
виконуючі обов`язки старости по селах - 24 чол.
Управління, відділи та інші
структурні підрозділи очолюють:
фінансове управління – Ліна Савченко,
управління освіти, сім’ї, молоді та спорту – Тетяна Булденко,
відділ економічного розвитку та інвестицій – Ганна Гукун,
відділ земельних відносин, комунальної власності та агропромислового розвитку – Валентина Недвіга,
відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою – посада керівника вакантна,
відділ культури та туризму – Наталія Добненко,
юридичний відділ – Владислав Уманський,
відділ бухгалтерського обліку та звітності – Світлана Виблова,
відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи – Тетяна Сухобок,
архівний сектор – Ольга Войтех,
загальний відділ – заступник начальника Наталія Куліш,
відділ господарського забезпечення – Микола Якименко.
Структура та штатний розклад ради затверджувалися на сесіях міської ради та оприлюднені на сайті міської ради: snovmr.gov.ua».
Комментариев нет:
Отправить комментарий