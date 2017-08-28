Подвійне свято у Хотуничах

Привітати місцевих жителів приїхали і почесні гості: міський голова О.Медведьов, перший заступник І.Орда та секретар Н.Самойлова. Серед запрошених також були і відомий український письменник-земляк Володимир Мохнєв, поетеса і композитор - Раїса Федченко.
Чудовий настрій глядачам дарували Городнянський Свято-Миколаївський козачий полк та Щорська козацька сотня. Вони і пісні співали, і вірші декламували, і навіть справжнім козацьким кулішем частували. До речі, смаколиків на святі було вдосталь. Юлія Ващенко напекла запашних пиріжків з яблуками, Валентина Довгаль частувала людей ніжними млинцями, а для любителів добре попоїсти був ароматний шашлик.
Ведучі дійства Лариса Безручко та Надія Авраменко разом з в.о. старости Миколою Бондарем привітали та вручили подарунки чорнобильцям, воїнам-афганцям, воїнам АТО. З особливою пошаною нагороджували найстаршу сімейну пару, яка стала під вінець ще в далекому 1956 р. Ольга Кириченко та Тетяна Коваленко заспівали акапельно пісню «Вчителько моя» для Галини Скорої – вчительки від Бога, котра все своє життя присвятила праці в школі, чим викликали сльози на очах схвильованої жінки.
Потрійним було свято і для директора Хотуницького будинку культури Лариси Безручко, яка в той день святкувала свій День народження.
Розважали гостей свята Камський фольклорний ансамбль «Берегиня» з найстаршою солісткою, якій виповнилося 94 роки. А також аматори села: Христина Слободчикова, Наталія Романенко, Світлана Вовчок зі своєю внучкою Христинкою, четвертокласниця Анікеєва Дарина з місцевим танцювальним колективом. Шквал емоцій і захват глядачів викликали Ігор Сергієв та Тамара Кобець з Петрівки.
Свято закінчувалося та люди не хотіли йти по домівках. Всіх переповнювали позитивні та щирі емоції. Саме за підтримки депутата Анатолія Євлахова, міської ради на чолі з Олександром Медведьовим, Григорія Божка, директора ПСП «Прогрес» Вадима Сорокіна свято видалося неперевершеним і змістовно наповненим. До речі, з їхньою допомогою у селі було проведено освітлення двох вулиць – Шевченка і Молодіжної. Хочеться вірити, що і в наступні роки громада отримає таку ж фінансову підтримку від меценатів і надалі радуватиме своїх односельчан дійствами належного рівня.
Тетяна ЛИТВИН
Фото Василя ОСАДЧОГО
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