Про об’єднану територіальну громаду розповідатимуть у бібліотеках

На минулому тижні в Чернігові пройшло навчання для бібліотекарів та громадських організацій на тему «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». У рамках тренінгу відбулося спілкування у формі «Жива бібліотека» з консультантами офісу реформ при Чернігівському регіональному відділенні «Асоціації міст України». На тренінг приїхали до нашого обласного центру представники Полтавської, Луганської, Донецької, Одеської, Рівненської та Запорізької областей. Зі Сновська навчалися бібліограф ЦБС Тетяна Козимір та голова громадської ради при РДА Лариса Мартиненко. В жовтні вони мають провести у бібліотеках ОТГ інформаційні заходи для населення на тему децентралізації.
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