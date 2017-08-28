Чудотворна ікона «Всецариця» перебуватиме у Свято- Миколаївському храмі

За словами благочинного церков району отця Павла Фазана, 31 серпня з 6 до 11 години у Свято-Миколаївському храмі перебуватиме чудотворна ікона 17 сторіччя «Всецариця».
Планується проведення великого Архієрейського Богослужіння (за участю священиків району і області) та хресний хід. Також в честь храмового дня «Всецариця» для усіх прихожан і гостей цього священного дійства буде організований обід.
Чудотворна ікона 17 ст. «Всецариця» знаходиться поблизу східної колони собору Ватопіди. Першим доказом спеціального дарування ікони став такий випадок: «Одного разу молодий чоловік зайшов до храму і попрямував до ікони. Раптом обличчя Богородиці засяяло і якась невидима сила кинула його на землю. Тільки він отямився, як відразу вирушив сповідатися отцям, вибачаючись, що жив далеко від Бога, займаючись магією. Чудотворний вплив ікони переконав Бога змінити його життя і стати благочестивим».
Ця ікона має властивість зцілювати онкологічні захворювання.
Планується проведення великого Архієрейського Богослужіння (за участю священиків району і області) та хресний хід. Також в честь храмового дня «Всецариця» для усіх прихожан і гостей цього священного дійства буде організований обід.
Чудотворна ікона 17 ст. «Всецариця» знаходиться поблизу східної колони собору Ватопіди. Першим доказом спеціального дарування ікони став такий випадок: «Одного разу молодий чоловік зайшов до храму і попрямував до ікони. Раптом обличчя Богородиці засяяло і якась невидима сила кинула його на землю. Тільки він отямився, як відразу вирушив сповідатися отцям, вибачаючись, що жив далеко від Бога, займаючись магією. Чудотворний вплив ікони переконав Бога змінити його життя і стати благочестивим».
Ця ікона має властивість зцілювати онкологічні захворювання.
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