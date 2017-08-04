Служба "102"

Кури, телефони, велосипед – все крадіям знадобилося
24 липня надійшла заява, що в кінці червня з будинку невідома особа здійснила крадіжку б/в чавунної плити з груби.
25 липня заявниця повідомила на службу «102», що на робочому місці виявила зникнення мобільного телефону «Ленова 5» білого кольору. Невідомі зайшли та забрали телефон, який лежав біля касового апарату. Працівники аптеки в той час відвернулись і не побачили, як це відбулося.
28 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що заявник виявив зникнення чавунної плити. Підозрює знайомого.
29 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що невідомі особи викрали з сараю 2 курки. Біля паркану залишилися невідомі капці, скоріш за все належать крадіям.
29 липня надійшло повідомлення по телефону про те, що невідома особа скоїла крадіжку його велосипеда зеленого кольору марки «Мінськ», який він залишив без нагляду біля під’їзду.
24 липня надійшла заява, що в кінці червня з будинку невідома особа здійснила крадіжку б/в чавунної плити з груби.
25 липня заявниця повідомила на службу «102», що на робочому місці виявила зникнення мобільного телефону «Ленова 5» білого кольору. Невідомі зайшли та забрали телефон, який лежав біля касового апарату. Працівники аптеки в той час відвернулись і не побачили, як це відбулося.
28 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що заявник виявив зникнення чавунної плити. Підозрює знайомого.
29 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що невідомі особи викрали з сараю 2 курки. Біля паркану залишилися невідомі капці, скоріш за все належать крадіям.
29 липня надійшло повідомлення по телефону про те, що невідома особа скоїла крадіжку його велосипеда зеленого кольору марки «Мінськ», який він залишив без нагляду біля під’їзду.
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