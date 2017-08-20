Собаки тероризують мікрорайон

Ми, мешканці вулиць Доватора, Лермонтова, Дзержинського, Партизанської, Гагаріна, Польової, глибоко обурені ситуацією, в якій наразі опинилися. Пов’язаний наш страх із двома собаками, власниками яких є відомі нам люди.
Ці собаки впродовж чималого відрізку часу (з березня) наводять жах на людей, лякають і навіть нападають на дітей, котрі граються на вулиці. Все це відбувається серед білого дня, не кажучи про нічний час. А увечері і вночі пси нападають на маленьких собачок, навіть витягують їх із дворів і... розривають. Понівечені тіла тварин валяються на дорозі. Ми маємо їх прибирати і закопувати...
Спати вночі не можна, оскільки навкруг стоїть гавкання і вий. Словом, жах та й годі! Жах такий, що його не передати ніякими словами, ніякими жестами. Зі своєю проблемою ми зверталися до дільничного інспектора, який, за його словами, попереджав господарів про відповідальність за неналежне утримання тварин. Реакція – нульова.
Незабаром почне рано темніти, і нам ще страшніше уявляти можливі наслідки «вояжу» двох монстрів-псів. Діти ж ходитимуть зі школи! До речі, і зараз вони вимушені споглядати моторошні картини загиблих звіряток.
Сім’ї Гончарових, Рябченків, Гребеннікових, Станішевських, Бондаренків, Пинчуків, Мелащенків, Литвиненків, Медведкіних та інші.
P.S. Редакція має фото розтерзаних собачок, але з етичних міркувань їх не друкує.
Ці собаки впродовж чималого відрізку часу (з березня) наводять жах на людей, лякають і навіть нападають на дітей, котрі граються на вулиці. Все це відбувається серед білого дня, не кажучи про нічний час. А увечері і вночі пси нападають на маленьких собачок, навіть витягують їх із дворів і... розривають. Понівечені тіла тварин валяються на дорозі. Ми маємо їх прибирати і закопувати...
Спати вночі не можна, оскільки навкруг стоїть гавкання і вий. Словом, жах та й годі! Жах такий, що його не передати ніякими словами, ніякими жестами. Зі своєю проблемою ми зверталися до дільничного інспектора, який, за його словами, попереджав господарів про відповідальність за неналежне утримання тварин. Реакція – нульова.
Незабаром почне рано темніти, і нам ще страшніше уявляти можливі наслідки «вояжу» двох монстрів-псів. Діти ж ходитимуть зі школи! До речі, і зараз вони вимушені споглядати моторошні картини загиблих звіряток.
Сім’ї Гончарових, Рябченків, Гребеннікових, Станішевських, Бондаренків, Пинчуків, Мелащенків, Литвиненків, Медведкіних та інші.
P.S. Редакція має фото розтерзаних собачок, але з етичних міркувань їх не друкує.
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