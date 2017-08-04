Нові тарифи на послуги ПрАТ «Комунальник» - скориговано...

На засіданні міськвиконкому
Засідання виконавчого комітету міськради, що відбулося 28 липня, й досі обговорює значна частина сновчан. І не дивно, оскільки в умовах суцільного подорожчання людям знову піднесено «сюрприз» від ПрАТ «Комунальник» у вигляді скачка цін на водопостачання й водовідведення. Мотивація на перший погляд проста: мовляв, скориговані тарифи диктує час і купа інших економічних чинників, таких, приміром, як зростання вартості електроенергії і газу, зміна мінімальної зарплати тощо...
І її, цю серйозну мотивацію, члени виконкому (нагадаю, що до його складу входять всі в.о. старост сіл та значна частина керівників району) підтримали. За винятком міського голови Олександра Медведьова, секретаря міськради Наталії Самойлової. Також утрималися при голосуванні в.о. старости В.Щимеля Борис Добродій, перший заступник міського голови Іван Орда, посадовець Тетяна Сухобок.
Словом, більшість загалу дала ще один шанс і пану Дулі, всім його роботодавцям й підлеглим, і зберегтись як колективу, і зробити подальші висновки щодо майбутніх змін. А зміни ж потрібні, зміни якісні, видимі. Бо, у разі продовження існуючої рутинності, терпець у споживачів може просто урватися.
Зрештою, він на межі, і каміння відразу почало летіти у бік керівництва громади. Тільки от не зрозуміло, чому туди, коли її лідери як-то кажуть і не «при ділі»?
Погано, мабуть, тільки одне: чому «підлеглі» їх не слухають? А, може, й непогано? Демократія ж усюди! Хто що хоче говорить, хто що хоче – робить...
Детально переповідати читачеві про розгляд інших вісімнадцяти питань не стану, бо всі вони або індивідуальні, або формально-загальні, навіть трохи театральні. До речі, хто захоче (після осмислення тарифів) в цирк-шопіто «Аріна», можна сміливо діставатися місцевого автодрому, де цей цирк вирішено розташувати. На площі, в центрі Сновська, на думку членів виконкому, ніяким «циркам» тепер не місце. Площа мусить бути чистою і впорядкованою!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На знімках: фрагменти роботи виконкому.
Засідання виконавчого комітету міськради, що відбулося 28 липня, й досі обговорює значна частина сновчан. І не дивно, оскільки в умовах суцільного подорожчання людям знову піднесено «сюрприз» від ПрАТ «Комунальник» у вигляді скачка цін на водопостачання й водовідведення. Мотивація на перший погляд проста: мовляв, скориговані тарифи диктує час і купа інших економічних чинників, таких, приміром, як зростання вартості електроенергії і газу, зміна мінімальної зарплати тощо...
І її, цю серйозну мотивацію, члени виконкому (нагадаю, що до його складу входять всі в.о. старост сіл та значна частина керівників району) підтримали. За винятком міського голови Олександра Медведьова, секретаря міськради Наталії Самойлової. Також утрималися при голосуванні в.о. старости В.Щимеля Борис Добродій, перший заступник міського голови Іван Орда, посадовець Тетяна Сухобок.
Словом, більшість загалу дала ще один шанс і пану Дулі, всім його роботодавцям й підлеглим, і зберегтись як колективу, і зробити подальші висновки щодо майбутніх змін. А зміни ж потрібні, зміни якісні, видимі. Бо, у разі продовження існуючої рутинності, терпець у споживачів може просто урватися.
Зрештою, він на межі, і каміння відразу почало летіти у бік керівництва громади. Тільки от не зрозуміло, чому туди, коли її лідери як-то кажуть і не «при ділі»?
Погано, мабуть, тільки одне: чому «підлеглі» їх не слухають? А, може, й непогано? Демократія ж усюди! Хто що хоче говорить, хто що хоче – робить...
Детально переповідати читачеві про розгляд інших вісімнадцяти питань не стану, бо всі вони або індивідуальні, або формально-загальні, навіть трохи театральні. До речі, хто захоче (після осмислення тарифів) в цирк-шопіто «Аріна», можна сміливо діставатися місцевого автодрому, де цей цирк вирішено розташувати. На площі, в центрі Сновська, на думку членів виконкому, ніяким «циркам» тепер не місце. Площа мусить бути чистою і впорядкованою!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На знімках: фрагменти роботи виконкому.
Комментариев нет:
Отправить комментарий