З думкою про місто і його людей

Приклади доброти – звичайно ж, не для того, щоб про них писали. Це життя. Та коли почуєш про них чи побачиш, мимоволі берешся за перо.
... Оптимізм, бадьорість і неосяжно щире почуття патріотизму у ній просто вражає.
Таких людей у нашому місті небагато, одначе на них тримається світ. Я подумав про це тоді, коли до нашого будину 6-А по вулиці Свято-Троїцькій приїхали робітники з житлово-експлуатаційної дільниці, якою керує Ганна Іванівна Кошова. Вони приїхали зробити лавочки, щоб мешканці відпочивали на них.
Але це ж не все: в минулому році був відремонтований дах нашого будинку, зроблено ремонт під’їздів, а також в чотирьох сусідніх п’ятиповерхівках. Це було фантастично! І хочеться наголосити – всього за один рік! Людина багато може, якщо хоче трудитися. На тім стоїть і наша Ганна Іванівна. Від усіх жителів нашого будинку їй щире спасибі!
Георгій ЛЕПНЮК, м.Сновськ
До теми
Життєві поради
Якщо вам риють яму – не заважайте. Коли закінчать, зробите собі басейн...
Якщо вам плюють у спину – пишайтеся. Отже, ви попереду, а не пасете задніх.
Якщо у вас у житті щось не клеїться – викиньте клей. Візьміть цвяхи і на все забийте...
Так легше житиметься.
... Оптимізм, бадьорість і неосяжно щире почуття патріотизму у ній просто вражає.
Таких людей у нашому місті небагато, одначе на них тримається світ. Я подумав про це тоді, коли до нашого будину 6-А по вулиці Свято-Троїцькій приїхали робітники з житлово-експлуатаційної дільниці, якою керує Ганна Іванівна Кошова. Вони приїхали зробити лавочки, щоб мешканці відпочивали на них.
Але це ж не все: в минулому році був відремонтований дах нашого будинку, зроблено ремонт під’їздів, а також в чотирьох сусідніх п’ятиповерхівках. Це було фантастично! І хочеться наголосити – всього за один рік! Людина багато може, якщо хоче трудитися. На тім стоїть і наша Ганна Іванівна. Від усіх жителів нашого будинку їй щире спасибі!
Георгій ЛЕПНЮК, м.Сновськ
До теми
Життєві поради
Якщо вам риють яму – не заважайте. Коли закінчать, зробите собі басейн...
Якщо вам плюють у спину – пишайтеся. Отже, ви попереду, а не пасете задніх.
Якщо у вас у житті щось не клеїться – викиньте клей. Візьміть цвяхи і на все забийте...
Так легше житиметься.
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