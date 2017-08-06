Літечко гріє, і морозива хочеться

Дієтологи вважають морозиво найкращим десертом. І це так, бо у справжньому морозиві міститься близько ста цінних для організму речовин: амінокислоти, жирні кислоти, мінеральні солі, різноманітні вітаміни, а також дуже важливі для обміну речовин ферменти.
Французькі та англійські вчені довели, що цей продукт, виготовлений із натурального молока чи вершків, відмінно знімає нервове напруження, заспокоює нерви, покращує сон, знімає тривожність. І все це, завдячуючи амінокислоті триптофану, що сприяє виробленню серотину – гормону щастя.
Деякі лікарі-отоларингологи радять регулярно ласувати морозивом з метою вироблення своєрідного локального імунітету, щоб привчити горло до низьких температур – звісно, робити це поступово і їсти потроху.
Однак, варто знати: у корисному морозиві повинно бути тільки справжнє молоко, а не рослинні жири, консерванти та інші єшки. І ще важливий факт: чим менше жирів у морозиві, тим більше у ньому цукру. Вуглеводи морозива швидко всмоктуються, підвищуючи рівень цукру у крові.
Сновчанка Тетяна Матейкович морозиво купує постійно і не лише цієї спекотної липневої пори, а навіть взимку. Вважає його ідеальним продуктом харчування, здатним підбадьорювати, поліпшувати настрій. І донечка пані Тетяни їла б його повсякчас.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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