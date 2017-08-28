понедельник, 28 августа 2017 г.

Успіхи юних футболістів за кордоном

Вже вдруге наша футбольна команда за підтримки  громадського активіста і підприємця Сергія Виблова взяла участь у міжнародному юнацькому турнірі з футболу в Естонії.





Змагання відбулися на початку серпня в невеличкому містечку  Рапла. Всього було 3 турніри для різних вікових груп. Першу гру розпочали наші спортсмени 2005 р.н. Перемогли вони естонську команду «Raplamaa JK» з рахунком 2:0. Вщент розбили і команду «Flora ІІ» - 3:0. Вийшовши у півфінал, перемогли  «Harju ІІ» - 2:0 і в підсумку зайняли почесне 2 місце. У фіналі поступилися лише «Paide» - 2:0.  Високу майстерність у грі показав капітан  команди Богдан Колодюк та гравці Богдан Таранов та Олександр  Терещенко.
У другому турнірі (2006 р.н.) взяло участь 9 команд. Сновській  ФК знову випало грати з естонцями, які цього разу зіграли з рахунками 1:3 і 2:2. Перемогли «Tarty JK» - 3:1, 2:5,  у «SJK Ameras» виграли з рахунком 5:2. За місце  у фіналі боролися з «Raplamaa JK» (1:1) та виграли по пенальті  3:1.
На гру у цій віковій категорії не з’явилася одна з команд. Сновська ФК виставила додаткову команду з гравцями 2008-2009 рр.н. А це на 3 роки молодші гравці, які зайняли 5 місце.
В цьому  турнірі наша збірна  отримала 1 місце. Кращими тут виявилися Олександр Шумський,  Кирило Довгаль, Денис Нікітенко, Олександр Терещенко та Владислав Драга.
У третьому турнірі  (2007 р.н.) за перемогу боролися  12 команд: Сновська ФК зіграла з  «Rakrvere JK» 1:1, в групі з «Raplamaa» - 3:3. Вийшовши  в 1/4¼ фіналу, одержали перемогу над «Saky Sporting» - 5:2. У півфіналі виграли у «Harju» з рахунком 1:0. У фіналі грали з «Harju ІІ» та знову перемогли – 1:0. Як підсумок, ще одна медаль за 1 місце. Кращими у цій віковій категорії стали: Антон Зенченко, Роман Мірошниченко, Артем Бібік, Андрій Мося, Богдан  Таранов і Владислав Тютюнник.
Організував поїздку Сергій Виблов.  Його естонські друзі взяли на себе витрати за проживання та харчування спортсменів. Батьки  оплатили лише  проїзд. Їхали, до речі, комфортабельним автобусом  з Чернігова 23 години.
За сприяння голови управління освіти Тетяни Булденко було придбано нову форму для спортсменів.
Олександр Кухаренко – тренер команди, знаходячись у відпустці, кожного дня протягом двох місяців збирав своїх підопічних на тренування,  яке тривало  1,5 год. Тренувалися або на місцевому пляжі, або на стадіоні.
Вдалося  нашим футболістам і трохи відпочити. В свій єдиний вихідний вирушили на екскурсію до Таллінна – столицю, найбільше місто та головний порт Естонії. Побували і в місцевому зоопарку.  Були вражені його  розмірами, за 3,5 год. вони не встигли обійти його повністю. Побачили там і  бегемотів, і білих ведмедів.  Загалом, екскурсією діти були дуже задоволені. Тренер команди не залишав футболістів ні на хвилину. Він дякував Павлу Мірошниченку, Павлу Тютюннику  та Вячеславу Матвієнку  за активну допомогу в побуті та під час дозвілля спортсменів.
Враженнями від поїздки  поділився і голова батьківського комітету Сновської ДЮСШ Сергій Виблов: «Вражає менталітет цього народу, який повністю відрізняється від нашого. Здоровий спосіб життя  у естонців на першому місці. У місті, поряд зі звичайними дорогами, облаштовані і спеціальні велодоріжки, де люди можуть кататися на роликах, велосипедах, не боячись травмуватися на нерівній поверхні.
Місцева влада м.Рапла зацікавлена у розвитку  дитячого футболу. Футбольний майданчик – безпечний для дітей. Навіть ворота  там металопластикові, вони регулюються під вік дітей, що грають.  Вдарившись, дитина не отримає синців, на відміну  від наших воріт, які є небезпечними. Покриття поля теж значно краще.  У Сновську, на жаль, немає місця, де діти можуть пограти в рухливі ігри. Навіть   місцевий стадіон не облаштований для професійної  гри в футбол».
Незважаючи на всі ці недоліки, наші команди виявилися сильнішими. Це свідчить про  те, що і гравці, і тренер команди є надзвичайно відданими своїй справі. Вони люблять своє заняття і постійно доводять свій професіоналізм. Хочеться  вірити, що і Сновськ  незабаром  зможе організувати такі масштабні турніри та  приймати у себе як українських,  так і закордонних гостей.
Тетяна ЛИТВИН
Фото Сергія ВИБЛОВА
Автор: на
Ярлыки:

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