воскресенье, 20 августа 2017 г.

Аби не трапилася біда

Зухвалість деяких мисливців перевершує межі...
Декілька років поспіль чепелівський ставок, що за межами  села, та  земля (0,72 га)
знаходяться в оренді. Орендодавцем  я став свідомо і маю на це всі відповідні дозволи, увесь перелік необхідних паперів. Свої обов’язки виконую сумлінно, забезпечую порядок і  чистоту території,  дотримуюсь культури у ставленні до оточуючого світу, осіб, з котрими щоденно доводиться спілкуватися. Натомість глибоку стурбованість  викликає ситуація, коли дехто з мисливців, заїжджаючи на орендовану територію, поводить себе, як-то кажуть, і дивно, і зухвало, і небезпечно. Веду мову про тих любителів тихого полювання, які з’являються на  чепелівському ставку без жодних погоджень, дозволів, домовленостей. Вони можуть опинитися там у момент, коли, приміром, мій син  годує рибу, можуть вистрелити будь-коли і в будь-кого. Спрогнозувати їхню поведінку, їхні  жести  просто неможливо, хоча, ясна річ, до добра це все точно не призведе. Ось тому,  щоб попередити увесь можливий  форс-мажор, хочу через  газету звернутися до  тих мисливців, кого мій крик душі стосується:  «Дотримуйтеся, шановні, встановлених  правил полювання і не наражайте на небезпеку  ні себе, ні інших!»
Зрештою, я, як орендодавець, несу повну відповідальність  за все, що відбувається на даному ставку, не боючись цієї відповідальності. Проте  мені б дуже не хотілося, щоб справа, якій я і моя сім’я віддаємо сили і здоров’я, перетворилася  у чиюсь велику проблему, чиюсь біду. Давайте  задумаємося над цим, давайте  бути людьми!
Олександр ШЛЬОНСЬКИЙ, фермер
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