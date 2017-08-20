Аби не трапилася біда

Зухвалість деяких мисливців перевершує межі...
Декілька років поспіль чепелівський ставок, що за межами села, та земля (0,72 га)
знаходяться в оренді. Орендодавцем я став свідомо і маю на це всі відповідні дозволи, увесь перелік необхідних паперів. Свої обов’язки виконую сумлінно, забезпечую порядок і чистоту території, дотримуюсь культури у ставленні до оточуючого світу, осіб, з котрими щоденно доводиться спілкуватися. Натомість глибоку стурбованість викликає ситуація, коли дехто з мисливців, заїжджаючи на орендовану територію, поводить себе, як-то кажуть, і дивно, і зухвало, і небезпечно. Веду мову про тих любителів тихого полювання, які з’являються на чепелівському ставку без жодних погоджень, дозволів, домовленостей. Вони можуть опинитися там у момент, коли, приміром, мій син годує рибу, можуть вистрелити будь-коли і в будь-кого. Спрогнозувати їхню поведінку, їхні жести просто неможливо, хоча, ясна річ, до добра це все точно не призведе. Ось тому, щоб попередити увесь можливий форс-мажор, хочу через газету звернутися до тих мисливців, кого мій крик душі стосується: «Дотримуйтеся, шановні, встановлених правил полювання і не наражайте на небезпеку ні себе, ні інших!»
Зрештою, я, як орендодавець, несу повну відповідальність за все, що відбувається на даному ставку, не боючись цієї відповідальності. Проте мені б дуже не хотілося, щоб справа, якій я і моя сім’я віддаємо сили і здоров’я, перетворилася у чиюсь велику проблему, чиюсь біду. Давайте задумаємося над цим, давайте бути людьми!
Олександр ШЛЬОНСЬКИЙ, фермер
Декілька років поспіль чепелівський ставок, що за межами села, та земля (0,72 га)
знаходяться в оренді. Орендодавцем я став свідомо і маю на це всі відповідні дозволи, увесь перелік необхідних паперів. Свої обов’язки виконую сумлінно, забезпечую порядок і чистоту території, дотримуюсь культури у ставленні до оточуючого світу, осіб, з котрими щоденно доводиться спілкуватися. Натомість глибоку стурбованість викликає ситуація, коли дехто з мисливців, заїжджаючи на орендовану територію, поводить себе, як-то кажуть, і дивно, і зухвало, і небезпечно. Веду мову про тих любителів тихого полювання, які з’являються на чепелівському ставку без жодних погоджень, дозволів, домовленостей. Вони можуть опинитися там у момент, коли, приміром, мій син годує рибу, можуть вистрелити будь-коли і в будь-кого. Спрогнозувати їхню поведінку, їхні жести просто неможливо, хоча, ясна річ, до добра це все точно не призведе. Ось тому, щоб попередити увесь можливий форс-мажор, хочу через газету звернутися до тих мисливців, кого мій крик душі стосується: «Дотримуйтеся, шановні, встановлених правил полювання і не наражайте на небезпеку ні себе, ні інших!»
Зрештою, я, як орендодавець, несу повну відповідальність за все, що відбувається на даному ставку, не боючись цієї відповідальності. Проте мені б дуже не хотілося, щоб справа, якій я і моя сім’я віддаємо сили і здоров’я, перетворилася у чиюсь велику проблему, чиюсь біду. Давайте задумаємося над цим, давайте бути людьми!
Олександр ШЛЬОНСЬКИЙ, фермер
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