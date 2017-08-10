«Ягідки» побували у Франції

Програма подорожі цього разу була теж дуже насичена й цікава: розважальні заходи, історичні екскурсії, навіть на водоочисні споруди водили. Супроводжувала дітей у поїздці Наталія Мірошниченко. Французам вдалося показати свою країну з різних боків. Учасники поїздки бачили її сучасною - чистою, з гарними дорогами, з розвиненою інфраструктурою, привітними мешканцями і втой же час - старовинною. Французи пам’ятають і бережуть свою історію та традиції, цьому намагаються навчити і нас.
Разом з дітьми зі Сновщини (цього разу їх було 18, а починали в 2010 році з 10 осіб) подорожували «Фієста» з Менщини, танцювальний колектив «Веснянка» з Чернігова та 4 вокалістки.
Понад місяць відпочинку і виступів у французькій провінції Лотарингія справили незабутні враження для наших танцюристів. Шестеро наших дітей побували вперше у Франції, а дехто вже й утретє. Кожного разу країна, завдяки організаторам, постає іншою перед гостями, знайомить з новими місцями.
Їхали учасники поїздки двома автобусами, які ж і супроводжували їх по Франції. Спочатку діти жили два тижні в різних містах і в різних родинах. Кожна сім`я організувала для своїх підопічних різноманітний відпочинок: возили в гори, на озера, навіть в інші країни: Люксембург та Німеччину.
На запитання, що запам’яталося найбільше, відповідали - Париж і парк атракціонів!
- Нам є чому повчитися у європейців, починаючи з дрібниць, щоб зробити життя комфортним, - розповідає Наталія Олександрівна і доповнює розмову Світлана Миколаївна. – Якщо у певному місці закладу має бути лампочка, то вона є і світить. Якщо тут є розетка і кран - то вони точно працюють. Інакше не буває! А саме з таких дрібниць і складається наш побут, не кажучи про більше.
Аліна Коньок жила в родині більш поважних господарів, яким понад 70 років. Але вони весь час не втомлюються перебудовувати, вдосконалювати, змінювати свій будинок і досі, беручи ідеї для цього зі своєї чергової подорожі. Господарі, в яких проживав Єгор Горбач, запрошують його навчатися до Франції, і обіцяють посприяти цьому.
Через два тижні всі учасники поїздки зібралися разом і жили на базі ліцею. З цього часу розпочалися їхні виступи. «Ягідки» представили на розсуд публіки шість танців, взявши участь у 10-ти концертах. Їм гаряче аплодували в кожному з дев’яти міст Франції. На концерти приходили ті, хто не розуміє нашу мову, і ті, хто її знає. Прихильники наших юних артистів дарували їм квіти і солодощі. В учасників поїздки брали інтерв’ю і показували на місцевому телебаченні (відеоролик можна переглянути в Інтернеті).
Між виступами діти побували на екскурсіях: у провінції Шампань, яка славиться своїми багатогектарними виноградниками і виробництвом шампанського; у винному домі Мадам Кліко, де зріють, мабуть, найдорожчі вина світу; у форті «Шато».
Цікавою була подорожу до Версалю. Українці цього разу побували не лише в парку, а й в палаці – колишній резиденції французьких королів. Велика заслуга месьє Крістіана, що супроводжував гостей на екскурсіях від асоціації «Люба Лор’ Україна». Він завжди дуже цікаво й зрозуміло розповідав про історичні місця своєї країни. Цього разу навіть спеціально підготував інсценування коронації й показав його у церкві, де колись дійсно проходила ця церемонія для більшості королів Франції.
У соборі Святого Стефана (м. Мец), де знаходяться всесвітньовідомі вітражі Марка Шагала, учасники поїздки сестри-вокалістки Соболєви виконали молитву «Аве Марія». Від живих голосів і атмосфери церкви з`являлися «мурашки» по всьому тілу, а очі слухачів наповнювалися слізьми.
Окрім історії, було багато розважальних заходів, особливо у парку атракціонів. Вдалося і юним артистам, і їхнім керівникам, відчути себе безтурботними дітьми, набратися позитивних емоцій і адреналіну. Французи, звичайно, більш матеріально забезпечені, тож розважаються, не зважаючи на вік, посміхаються, жартують один над одним – простіше сприймають життя.
Під час цієї подорожі не було заплановано відвідування Парижу. Діти дуже засмутилися: як же Франція і без її символу – Ейфелевої вежі? Щоб потрапити до столиці, на автобуси треба було отримати спеціальні перепустки у зв’язку з антитерористичними заходами і посиленою охороною міста. Це зробити було практично неможливо за короткий час. Тож керівники групи, порадившись з організаторами, вирішили звозити дітей на місцевій електричці до столиці, до останнього не повідомляючи про можливість екскурсії. Тож уявляєте, яким приємним неочікуваним сюрпризом стала незапланована поїздка до Парижу!
За час перебування у Франції відзначили три дні народження у юних сновчан. Цікаво, що у Маші Лопаревич він співпав із загальнонаціональним святом Франції – Днем взяття Бастилії, а в Едуарда Конька – він був напередодні цього свята. Тож салюти були в ці дні трішки і на їхню честь. До речі, Едуард у подарунок від «Люба Лор’ Україна» отримав ноутбук. Асоціація, окрім організації подорожі і концертів, допомагає матеріально нашим дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей.
Розповісти про всі враження від поїздки на сторінках газети просто неможливо. Це треба бачити на власні очі. Дуже приємно, що є така асоціація, яка надає можливість нашим дітям показати свої таланти за кордоном і в той же час – гарно і змістовно відпочити.
…Керівник танцювального колективу «Ягідки» Світлана Горбатович разом з батьками й родичами радо зустрічали гастролерів із Франції на площі Сновська: з величезним плакатом з фотографіями учасників «Ягідок», повітряними кульками, тістечками, квітами і спеціально написаною піснею. А з першого серпня вже знову розпочалися заняття для всіх вихованців «Ягідок» (до речі, у відремонтованому за літо танцювальному класі). Світлана Миколаївна набрала знову нову групу малюків, які опановуватимуть танцювальне мистецтво. Активне творче життя колективу продовжується. Тож побажаємо їм натхнення, визнання публіки і нових перемог!
Лариса МАРТИНЕНКО
Світлини з архіву
вихованців колективу «Ягідки» (більше
фото - на блозі газети
«Промінь»)
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