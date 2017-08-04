Сновські правоохоронці на сторожі наших інтересів

4 серпня - День Національної поліції
Заступник начальника Сновського відділення поліції Олег Салата розповів, що за штатом в поліції працює 48 людей, з них 5 слідчих. В березні цього року відділення поповнилося молодими і перспективними кадрами. Це Павло Сахута, Олександр Пусь, Анна Федосієнко. Багато наших колег активно захищали Україну в зоні АТО: Олександр Сергієнко, Олексій Трифонов, Валентин Кайнога, Юрій Кожанов, Олександр Марухленко, Микола Жаловський, Володимир Булденко, Євген Мельник, Максим Коваленко, Ігор Гориченко, Микола Андросенко, Богдан Гордійко, Денис Підлісний, Олександр Левенець, Артем Криницький. Сам Олег Григорович також побував в АТО.
- Яка статистика розкриття злочинності Сновського відділення?
- На даний момент розкрито 34,8% справ. З початку року було зафіксовано 493 злочини різного ступеня тяжкості. Було розкрито вбивство, два тяжких тілесних ушкодження, 77 крадіжок (відбувається спад порівняно з минулим роком), 1 грабіж, 6 шахрайств (до речі, їх кількість теж зменшилась завдяки публікаціям в ЗМІ), кількість ДТП теж знизилася з 5 до 3, 2 факти вилучення незаконної зброї, 7 справ по незаконному заволодінню транспортними засобами, 7 кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
- З чим сьогодні зустрічає колектив Сновського відділеня поліції своє професійне свято?
- З надією на краще майбутнє. Незважаючи на деякі наявні проблеми (фінансове та кадрове забезпечення), працівники відділення працюють, не покладаючи рук. Ми щодня займаємося охороною громадського порядку і поки що нарікань на нашу роботу не було. Окремо хочеться висловити вдячність органам місцевої влади за камери спостереження, що були встановлені на деяких вулицях міста. Поки що вони проходять тестовий період остаточного налаштування, але вже скоро запрацюють на повну потужність. У Сновську на серпень заплановано багато публічних заходів, і ми в свою чергу працюватимемо і робитимемо все для того, щоб гості та жителі міста почували себе в безпеці.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Заступник начальника Сновського відділення поліції Олег Салата розповів, що за штатом в поліції працює 48 людей, з них 5 слідчих. В березні цього року відділення поповнилося молодими і перспективними кадрами. Це Павло Сахута, Олександр Пусь, Анна Федосієнко. Багато наших колег активно захищали Україну в зоні АТО: Олександр Сергієнко, Олексій Трифонов, Валентин Кайнога, Юрій Кожанов, Олександр Марухленко, Микола Жаловський, Володимир Булденко, Євген Мельник, Максим Коваленко, Ігор Гориченко, Микола Андросенко, Богдан Гордійко, Денис Підлісний, Олександр Левенець, Артем Криницький. Сам Олег Григорович також побував в АТО.
- Яка статистика розкриття злочинності Сновського відділення?
- На даний момент розкрито 34,8% справ. З початку року було зафіксовано 493 злочини різного ступеня тяжкості. Було розкрито вбивство, два тяжких тілесних ушкодження, 77 крадіжок (відбувається спад порівняно з минулим роком), 1 грабіж, 6 шахрайств (до речі, їх кількість теж зменшилась завдяки публікаціям в ЗМІ), кількість ДТП теж знизилася з 5 до 3, 2 факти вилучення незаконної зброї, 7 справ по незаконному заволодінню транспортними засобами, 7 кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
- З чим сьогодні зустрічає колектив Сновського відділеня поліції своє професійне свято?
- З надією на краще майбутнє. Незважаючи на деякі наявні проблеми (фінансове та кадрове забезпечення), працівники відділення працюють, не покладаючи рук. Ми щодня займаємося охороною громадського порядку і поки що нарікань на нашу роботу не було. Окремо хочеться висловити вдячність органам місцевої влади за камери спостереження, що були встановлені на деяких вулицях міста. Поки що вони проходять тестовий період остаточного налаштування, але вже скоро запрацюють на повну потужність. У Сновську на серпень заплановано багато публічних заходів, і ми в свою чергу працюватимемо і робитимемо все для того, щоб гості та жителі міста почували себе в безпеці.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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