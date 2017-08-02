Поласуємо пернатою дичиною?

21 липня в Сновському УТМР відбувся президіум на чолі з керівником районної організації Ігорем Мосею. Темою цього заходу стало обговорення питання про відкриття сезону полювання на пернату дичину в 2017-2018 роках.
Перед відкриттям полювання членами організації було проведено облік чисельності пернатої дичини у липні та отримано дозвіл згідно з відповідними документами.
Ігор Мося зазначив: «Відкривається сезон полювання на пернату дичину: качок, голубів та перепілок з 5-ої години ранку 5 серпня по 29 листопада включно. За придбанням відстрільних карток потрібно звертатися в Сновське відділення, яке знаходиться за адресою: вул. Короленка,48. Детальніша інформація за телефоном 2-13-86 або (098) 507 55 86. Днями полювання є субота, неділя, середа, а для мисливців власників собак лягавих порід та спанієлів, додатковий день – четвер. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати: качок – 3, куликів – 4, лисок – 4, голубів – 4, перепілок – 5, куріпки сірої – 2.
Забороняється знаходитися в угіддях при проведенні полювання на пернату дичину з нарізною зброєю та набоями для гладкоствольної зброї, спорядженими кулями і шротом діаметром більше 5 мм».
До речі, члени УТМР роблять все для покращення умов життя тварин. Зокрема, було встановлено 45 солонців для зайців, відремонтовано 25 годівничок. Протягом всього літа відбувається заготівля сіна для підкорму диких тварин в зимовий період.
Тож давайте і ми з вами робити все можливе, щоб чисельність місцевої фауни зростала з року в рік.
Тетяна Литвин, фото автора
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