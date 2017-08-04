Про благоустрій і стоматполіклініку

На минулому тижні відбулося чергове засідання громадської ради при райдержадміністрації. Присутнім були озвучені відповіді на попередні запити, які надійшли від міськради та ПрАТ «Комунальник». Міський голова Олександр Медведьов поінформував, що відповідно до положення про постійні комісії Сновської міської ради включення представників громадської ради до їх складу (зокрема, постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи) не можливе. Склад постійних комісій міськрад повинен обиратися виключно з числа її депутатів.
Голова правління ПрАТ «Комунальник» Анатолій Дуля повідомив, що полігон побутових відходів їхня організація не брала в оренду, а лише обслуговує, де нині працює один охоронець на 0,5 ставки. За проектом там має бути штат 9 осіб і кілька одиниць спецтехніки. Так як об’єкт недобудований (при цьому огорожа знаходиться в аварійному стані, а 18 секцій її навіть впали), то він звертається до міської влади посприяти в закінченні його будівництва й, відповідно, улаштуванні штатного розкладу. «Тільки в такому разі буде належний порядок на полігоні», - зазначає Анатолій Дуля.
У свою чергу після засідання громадської ради надійшло роз`яснення від начальника відділу економічного розвитку та ЖКГ райдержадміністрації Наталії Близнюк стосовно теми сміттєзвалища у Сновську. «У 2010 році на замовлення Щорської міської ради було виготовлено робочий проект «Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м. Щорс Чернігівської області» загальною кошторисною вартістю 5186,387 тис. грн. Розпорядником коштів було визначено Управління капітального будівництва обл-держадміністрації. В цьому ж році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища ТОВ «Белактрис» (м. Бровари) було розпочато роботи з реконструкції даного об’єкту. На виконання робіт у 2010 році було виділено та освоєно 1015,1 тис. грн, протягом 2011–2016 років кошти на фінансування робіт не виділялись. Для закінчення робіт і введення в експлуатацію першої черги полігону орієнтовно необхідно профінансувати не менше 80% загальної вартості проекту.
Кожен рік цей об’єкт включається до Програми соціального та економічного розвитку району, також він був включений до Програми економічного і соціального розвитку області на 2016 рік та Програми охорони навколишнього природного сере-довища Чернігівської області на 2014 – 2020 роки. У минулому та позаминулому роках подавалися пакети документів до Департаменту екології та природних ресурсів на дофінансування даного об’єкту з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, як такого, який унеможливить виникнення надзвичайної екологічної ситуації на території Сновського району. Але на сьогоднішній день цей об’єкт і досі «заморожений». До того ж, проектно-кошторисна документація у цінах 2010 року потребує перерахунку, вочевидь кошторисна вартість проекту збільшиться в рази». Отже, виходить так, що бюджет ОТГ навряд чи «потягне» самотужки добудувати полігон, а кошти з обласного природоохоронного фонду поки що нам не хочуть виділяти.
Напередодні, у рамках ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», громадська рада побувала на дні Відкритих дверей у відділі економічного розвитку та ЖКГ райдержадміністрації. Присутні заслухали звіт про його роботу за ІІ квартал поточного року.
Вкотре члени громадської ради піднімали питання дорожніх знаків у місті. Голова райорганізації профспілки працівників освіти і науки України Костянтин Шевченко зауважив: «Добре, що є «лежачі поліцейські» та знаки «Діти» біля гімназії та шкіл. Але потрібно ще встановити такі знаки та нанести «зебру» на дорозі по вул. Сновській, поблизу повороту до СЮТ. Дорога там з пожвавленим рухом, і дітям небезпечно її перетинати. З початку навчального року школярі знову щоденно після занять відвідуватимуть гуртки станції юних техніків. Коли вони повертатимуться додому взимку, на вулиці вже буде темно і тоді ще небезпечніше переходити дорогу».
Знову обговорювалися питання щодо оновлення обладнання для стоматполіклініки у Сновську.
За інформацією заступника головного лікаря Ірини Якубовської, вже закуплено 2 комплекти нового стоматологічного обладнання (по 60500 грн за кожний) і доставлені в ЦРЛ. Здійснено це за рахунок коштів з бюджету розвитку 2017 року, які були зараховані з невикористаної субвенції минулого року. Не вистачає грошей на третій комплект для повного оновлення морально-застарілого обладнання поліклініки. Ірина Володимирівна вже двічі зверталася до міськради з проханням виділити необхідні додаткові кошти. Принагідно вона зазначила, що стоматполіклініку до опалювального періоду планують перевести до колишнього гінекологічного відділення ЦРЛ. Там вже й встановлюватимуть нове обладнання.
Громадська рада вважає, що депутатам міськради варто дослухатися до прохання лікарів, адже населення Сновщини заслуговує на якісне і доступне медобслуговування.
Участь у засіданні взяла завідувач сектора інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Наталія Смоляк. Всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення були направлені до райдержадміністрації.
Лариса МАРТИНЕНКО,
голова громадської ради при РДА
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