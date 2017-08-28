У національному колориті, з Україною в душі

Двадцять четвертого серпня по всій Україні пройшли урочисті заходи з нагоди Дня незалежності. У нашому Сновську організатори проведення урочистостей старанно плекали ідею їх проведення, зробили все можливе, аби свято носило національний колорит і стало запам’ятовуючим, душевним.
І хоч цього року з’їхалося на нього трохи менше сільських і міських делегацій, зате ті, що прибули – усі, як один! - виглядали творчо майстерними, щедрими на фантазію і уміння.
Чого тільки не навезли і не нанесли у затишний центральний скверик приїжджі гості, демонструючи свої здійбності: і вишиванки, і мережива, і роботи з тіста, пластеліну, намальовані картини – усе неповторне, з оксамитовим забарвленням і широким діапазоном смаків й уподобань.
Відшліфованими рухами, дзвінкими голосами радували вихованці дитячого зразково-танцювального колективу «Ягідки», «Світлячок», чудові артистки ансамблю «Калина»; пропонували свою запашну продукцію диво-фахівці Вищого училища лісового господарства й місцевого хлібозаводу. Задушевно лилися вітання від наших головних посадовців й гостей-білорусів, очільниці Сновського земляцтва у Києві Лариси Моцар.
Голова РДА Валерій Радібеда, міський голова Олександр Медведьов, голова райради Ніна Кухаренко вручали грамоти й відзнаки кращим з кращих передовикам виробництва, приватним підприємцям, господарям, обійстя яких визнано переможцями конкурсу з благоустрою, спортсменам, слава про перемогу яких постійно котиться краєм. Щемним епізодом заходу стало вшанування подвигу героїв-АТО, які боронили і продовжують захищати рідну країну на сході.
Того ж дня пройшло ще чимало цікавинок. Серед них – конкурсна програма «Міс Полісся» (докладніше про це – у наступгному номері). Фіналом дня став виступ відомих вокалістів – київського музичного гурту «Табула Раса», незмінним учасником якого лишається Олег Лапоногов (вокал, гітара, аранжування). Виступав гурт на «Ура», хоча глядачів у залі могло б бути більше.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
На знімках – епізоди свята.
І хоч цього року з’їхалося на нього трохи менше сільських і міських делегацій, зате ті, що прибули – усі, як один! - виглядали творчо майстерними, щедрими на фантазію і уміння.
Чого тільки не навезли і не нанесли у затишний центральний скверик приїжджі гості, демонструючи свої здійбності: і вишиванки, і мережива, і роботи з тіста, пластеліну, намальовані картини – усе неповторне, з оксамитовим забарвленням і широким діапазоном смаків й уподобань.
Відшліфованими рухами, дзвінкими голосами радували вихованці дитячого зразково-танцювального колективу «Ягідки», «Світлячок», чудові артистки ансамблю «Калина»; пропонували свою запашну продукцію диво-фахівці Вищого училища лісового господарства й місцевого хлібозаводу. Задушевно лилися вітання від наших головних посадовців й гостей-білорусів, очільниці Сновського земляцтва у Києві Лариси Моцар.
Голова РДА Валерій Радібеда, міський голова Олександр Медведьов, голова райради Ніна Кухаренко вручали грамоти й відзнаки кращим з кращих передовикам виробництва, приватним підприємцям, господарям, обійстя яких визнано переможцями конкурсу з благоустрою, спортсменам, слава про перемогу яких постійно котиться краєм. Щемним епізодом заходу стало вшанування подвигу героїв-АТО, які боронили і продовжують захищати рідну країну на сході.
Того ж дня пройшло ще чимало цікавинок. Серед них – конкурсна програма «Міс Полісся» (докладніше про це – у наступгному номері). Фіналом дня став виступ відомих вокалістів – київського музичного гурту «Табула Раса», незмінним учасником якого лишається Олег Лапоногов (вокал, гітара, аранжування). Виступав гурт на «Ура», хоча глядачів у залі могло б бути більше.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
На знімках – епізоди свята.
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