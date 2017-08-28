понедельник, 28 августа 2017 г.

У національному колориті, з Україною в душі

Двадцять четвертого серпня по всій  Україні пройшли урочисті заходи з нагоди Дня незалежності. У нашому Сновську організатори проведення урочистостей старанно плекали ідею їх проведення, зробили все можливе,  аби  свято носило національний колорит і стало запам’ятовуючим, душевним.


























І хоч  цього року  з’їхалося  на нього трохи менше сільських і міських делегацій,  зате ті, що прибули – усі, як один! -  виглядали творчо  майстерними, щедрими на фантазію і уміння.
Чого  тільки не навезли і не нанесли у затишний центральний скверик приїжджі  гості, демонструючи свої здійбності:  і вишиванки, і мережива, і роботи з тіста, пластеліну, намальовані картини – усе неповторне, з оксамитовим забарвленням і широким  діапазоном смаків й уподобань.
Відшліфованими рухами, дзвінкими голосами радували  вихованці дитячого зразково-танцювального колективу  «Ягідки», «Світлячок», чудові артистки ансамблю  «Калина»; пропонували свою запашну продукцію диво-фахівці Вищого училища лісового господарства  й місцевого хлібозаводу. Задушевно лилися вітання від наших головних  посадовців й гостей-білорусів, очільниці Сновського земляцтва у Києві Лариси Моцар.
Голова РДА Валерій Радібеда, міський голова  Олександр Медведьов, голова райради Ніна Кухаренко вручали грамоти й відзнаки  кращим з кращих передовикам виробництва, приватним підприємцям, господарям, обійстя яких визнано переможцями конкурсу з благоустрою, спортсменам, слава про перемогу яких постійно котиться краєм. Щемним епізодом заходу стало вшанування подвигу героїв-АТО, які боронили і продовжують захищати рідну країну на сході.
Того ж дня пройшло ще чимало цікавинок. Серед них – конкурсна програма «Міс Полісся» (докладніше про це – у наступгному номері). Фіналом дня став виступ відомих вокалістів  – київського музичного гурту «Табула Раса», незмінним учасником якого лишається Олег Лапоногов (вокал, гітара,  аранжування). Виступав  гурт на «Ура», хоча глядачів у залі могло б бути більше.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
На знімках – епізоди свята.
Автор: на
Ярлыки:

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