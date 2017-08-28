Письменнику Володимиру Мохнєву – 80!

Перегортаючи сторінки літературного календаря знаменних дат Сновщини, не можемо залишити поза увагою ім`я письменника Володимира Мохнєва, який 24 серпня відсвяткував свій 80-річний ювілей.
Володимир Мохнєв народився 1937 року в с.Хотуничі в селянській родині. Здобув середню освіту, потім закінчив Гомельський будівельний технікум та Московський інститут інженерів землевпорядкування. Жив та трудився у Білорусії і Росії, але згодом повернувся до рідної Сновщини, де працював архітектором Щорського району та старшим майстром Щорського ПТУ №7.
Автор роману «Стремнина Тихого Дона» (2009 р.), який є продовженням роману М.Шолохова «Тихий Дон»; збірки оповідань «Под свою тальянку и смеюсь, и плачу» (2011 р.); роману-трилогії «Судьбы людские» (2014 р.).
Презентація кожного нового творчого доробку письменника відбувалася в Сновській центральній районній бібліотеці і завжди збирала велику кількість поціновувачів цікавої, якісної літератури. Черга охочих ознайомитися з творами В.Мохнєва в книгозбірні нашого міста, здається, не закінчиться ніколи. Читачі заздалегідь записуються, щоб отримати нарешті до рук довгоочікувану книгу.
Вже визнаний талант отримав належне підтвердження 15 грудня 2016 року, коли Володимир Мохнєв отримав квиток члена Національної спілки письменників України. Його оповідання «Обманутое счастье» було надруковано в збірці «Ужинок за сорок літ. 1976 – 2016. Антологія творів письменників Чернігівщини».
Незважаючи на свій поважний вік, автор незабаром порадує своїх читачів новим романом «Любовью дорожить умейте». Задум цієї книги виник ще у 80-х роках, але лише тепер автор взявся за перо. Вихід роману планується під Новий рік.
«Горные тюльпаны» - друга книга роману, присвячена життю снігових людей поряд зі звичайними людьми. Книги насичені як науковими, так і біографічними фактами. Їх обсяг вже перевищує 1200 ст.
А вдячні читачі Сновського краю вже з нетерпінням чекають нового творчого доробку письменника-земляка і від щирого серця бажають здоров`я, наснаги та творчих успіхів.
Т.КОЗИМІР, бібліограф Сновської ЦБС
Володимир Мохнєв народився 1937 року в с.Хотуничі в селянській родині. Здобув середню освіту, потім закінчив Гомельський будівельний технікум та Московський інститут інженерів землевпорядкування. Жив та трудився у Білорусії і Росії, але згодом повернувся до рідної Сновщини, де працював архітектором Щорського району та старшим майстром Щорського ПТУ №7.
Автор роману «Стремнина Тихого Дона» (2009 р.), який є продовженням роману М.Шолохова «Тихий Дон»; збірки оповідань «Под свою тальянку и смеюсь, и плачу» (2011 р.); роману-трилогії «Судьбы людские» (2014 р.).
Презентація кожного нового творчого доробку письменника відбувалася в Сновській центральній районній бібліотеці і завжди збирала велику кількість поціновувачів цікавої, якісної літератури. Черга охочих ознайомитися з творами В.Мохнєва в книгозбірні нашого міста, здається, не закінчиться ніколи. Читачі заздалегідь записуються, щоб отримати нарешті до рук довгоочікувану книгу.
Вже визнаний талант отримав належне підтвердження 15 грудня 2016 року, коли Володимир Мохнєв отримав квиток члена Національної спілки письменників України. Його оповідання «Обманутое счастье» було надруковано в збірці «Ужинок за сорок літ. 1976 – 2016. Антологія творів письменників Чернігівщини».
Незважаючи на свій поважний вік, автор незабаром порадує своїх читачів новим романом «Любовью дорожить умейте». Задум цієї книги виник ще у 80-х роках, але лише тепер автор взявся за перо. Вихід роману планується під Новий рік.
«Горные тюльпаны» - друга книга роману, присвячена життю снігових людей поряд зі звичайними людьми. Книги насичені як науковими, так і біографічними фактами. Їх обсяг вже перевищує 1200 ст.
А вдячні читачі Сновського краю вже з нетерпінням чекають нового творчого доробку письменника-земляка і від щирого серця бажають здоров`я, наснаги та творчих успіхів.
Т.КОЗИМІР, бібліограф Сновської ЦБС
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