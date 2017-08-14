Лікували черепаху, робили операцію страусу, а от від огляду крокодила відмовилися

Наразі колектив Сновської районної державної лікарні ветеринарної медицини налічує 12 працівників. Очолює її Андрій Лопатін, який у ветеринарію прийшов у 2010 році. У підпорядкуванні райлікарні - 4 сільські дільниці: в Кучинівці (завідує нею Світлана Гоголь), в Тихоновичах (Катерина Дорош), в Тур`ї (Олег Коваль) та у Нових Боровичах (Віктор Шкіра). Головною метою їхньої роботи є профілактика, діагностика та лікування тварин від хвороб, бо разом з цим ветпрацівники захищають і людей, і навколишнє середовище.
Звичайно, державне фінансування недостатнє, як хотілося б, тому й відбувається скорочення штату, не в повному об’ємі закуповуються медичні препарати.
– Кількість працюючих залежить від кількості тварин, що є у господарствах і приватному секторі району, – говорить Андрій Валерійович, - а вона нестримно спадає. Проте своїм невеликим колективом за 6 місяців поточного року ми зробили близько 9000 досліджень крові у корів на виявлення захворювань, майже 2700 паразитологічних досліджень (у коней, корів, собак, котів), 4300 алергічних досліджень на туберкульоз. А загалом щеплень, коли господарі тварин звертаються до нас і в приватному порядку – понад 57 тисяч. Все частіше доводиться піклуватися про дрібних домашніх тварин: робимо їм нескладні операції, ставимо крапельниці тощо.
Також проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, робимо подвірні обходи, особливо, коли є загроза епідемій. Приємно, що в цьому році не зафіксовано жодного інфекційного захворювання. Проте останнім часом почастішали випадки зараження тварин від укусів кліщів. Найбільш активні вони весною та восени, нападають як на котів та собак, так і на велику рогату худобу, коней.
– Наші читачі запитують, а чому вартість щеплення, приміром, від сказу, суттєво відрізняється у нашому районі, від сусідніх?
– Все залежить від державного забезпечення безкоштовною вакциною. Нині такі щеплення у нас коштують 5 грн, а у Корюківському районі - 25 грн. Раніше було навпаки. Бо коли нам самим доводиться купувати медпрепарат через систему закупівель «Прозоро», то й ціна інша виходить.
– Зараз стало модно тримати у приватних господарствах екзотичних тварин і птахів. Чи довелося вам когось з них лікувати?
– Звичайно. Лікували черепаху, робили операцію страусу. Оглядали одного разу мавпу, яку везли через кордон без належного санітарного паспорта. Щоправда, від огляду крокодила ми відмовилися, коли до нас звернувся подорожуючий цирк, і відправили їх до спеціалістів, що займаються рептиліями.
Наприкінці розмови Андрій Лопатін звернувся до мешканців Сновщини, щоб вони не ігнорували щепленнями тварин , особливо проти сказу, які робляться раз на рік. Це дуже небезпечне захворювання, яке загрожує життю не тільки домашньому улюбленцю, а й людині. Його можуть переносити і знахабнілі лисиці, які забігають останнім часом до подвір’їв за птицею. «Якщо ви помітили не властиву поведінку тварини, погіршився її стан – не зволікайте, звертайтеся до фахівців», - попереджає лікар.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та з архіву
лікарні ветмедицини
Звичайно, державне фінансування недостатнє, як хотілося б, тому й відбувається скорочення штату, не в повному об’ємі закуповуються медичні препарати.
– Кількість працюючих залежить від кількості тварин, що є у господарствах і приватному секторі району, – говорить Андрій Валерійович, - а вона нестримно спадає. Проте своїм невеликим колективом за 6 місяців поточного року ми зробили близько 9000 досліджень крові у корів на виявлення захворювань, майже 2700 паразитологічних досліджень (у коней, корів, собак, котів), 4300 алергічних досліджень на туберкульоз. А загалом щеплень, коли господарі тварин звертаються до нас і в приватному порядку – понад 57 тисяч. Все частіше доводиться піклуватися про дрібних домашніх тварин: робимо їм нескладні операції, ставимо крапельниці тощо.
Також проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, робимо подвірні обходи, особливо, коли є загроза епідемій. Приємно, що в цьому році не зафіксовано жодного інфекційного захворювання. Проте останнім часом почастішали випадки зараження тварин від укусів кліщів. Найбільш активні вони весною та восени, нападають як на котів та собак, так і на велику рогату худобу, коней.
– Наші читачі запитують, а чому вартість щеплення, приміром, від сказу, суттєво відрізняється у нашому районі, від сусідніх?
– Все залежить від державного забезпечення безкоштовною вакциною. Нині такі щеплення у нас коштують 5 грн, а у Корюківському районі - 25 грн. Раніше було навпаки. Бо коли нам самим доводиться купувати медпрепарат через систему закупівель «Прозоро», то й ціна інша виходить.
– Зараз стало модно тримати у приватних господарствах екзотичних тварин і птахів. Чи довелося вам когось з них лікувати?
– Звичайно. Лікували черепаху, робили операцію страусу. Оглядали одного разу мавпу, яку везли через кордон без належного санітарного паспорта. Щоправда, від огляду крокодила ми відмовилися, коли до нас звернувся подорожуючий цирк, і відправили їх до спеціалістів, що займаються рептиліями.
Наприкінці розмови Андрій Лопатін звернувся до мешканців Сновщини, щоб вони не ігнорували щепленнями тварин , особливо проти сказу, які робляться раз на рік. Це дуже небезпечне захворювання, яке загрожує життю не тільки домашньому улюбленцю, а й людині. Його можуть переносити і знахабнілі лисиці, які забігають останнім часом до подвір’їв за птицею. «Якщо ви помітили не властиву поведінку тварини, погіршився її стан – не зволікайте, звертайтеся до фахівців», - попереджає лікар.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та з архіву
лікарні ветмедицини
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