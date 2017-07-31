Чому ми такі? Чому у нас все так?

До редакції завітала схвильована сновчанка Ольга Довбиш і переповіла ситуацію, у яку вже декілька разів вимушено потрапляла. «Ось і вчора, у мій день народження, двоє молодиків
крутилися велосипедами біля мого двору, а тоді один нахабно (серед білого дня!) почав туди лізти. Реально було страшно – і за себе, і за маленьку доньку, і за інших людей, котрі просто незахищені від зловмисників», - наголошувала пані Оля.
Додала, що, за чутками, цими непроханими гостями були сновські наркомани, котрі, скоріш за все, таким чином шукали для себе «пожитву».
Поліцію молода жінка досі не викликала, бо ж складу злочину начебто і нема. Стверджувала: може, захистити себе «дієвими» засобами, допомогою сусідів. Але хіба то є виходом?
Вкотре напрошуються висновки: чому ми такі і чому у нас все так?
P.S. Від редакції: адреса авторки звернення є в редакції «Променя».
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