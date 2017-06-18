Якщо дітям виповнилося 18 років

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається, виходячи із середньомісячного сукупного доходу зареєстрованих осіб у житловому приміщенні. Але є окремі випадки, які варто врахувати.
Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії: середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії; середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або особа не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такою особою доходів. Районні комісії можуть приймати рішення щодо врахування фактичних розмірів доходів для інших категорій громадян під час призначення субсидії; відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні 2-х розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії. В окремих випадках за рішенням районних комісій, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні 1-ого прожиткового мінімуму.
Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні 2-х розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи; для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку ІІ групи – 3-х розмірів прожиткового мінімуму; для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку ІІІ групи – 4-х розмірів прожиткового мінімуму.
У разі, коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, яка декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць. Під час призначення субсидії на наступний період такій особі не враховуються її доходи у вигляді заробітної плати та доходи від підприємницької діяльності, якщо вона була непрацюючим пенсіонером на кінець періоду, за який враховуються доходи.
Відділ грошових виплат і компенсацій управління соцзахисту населення РДА
Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії: середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії; середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або особа не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такою особою доходів. Районні комісії можуть приймати рішення щодо врахування фактичних розмірів доходів для інших категорій громадян під час призначення субсидії; відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні 2-х розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії. В окремих випадках за рішенням районних комісій, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні 1-ого прожиткового мінімуму.
Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні 2-х розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи; для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку ІІ групи – 3-х розмірів прожиткового мінімуму; для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку ІІІ групи – 4-х розмірів прожиткового мінімуму.
У разі, коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, яка декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць. Під час призначення субсидії на наступний період такій особі не враховуються її доходи у вигляді заробітної плати та доходи від підприємницької діяльності, якщо вона була непрацюючим пенсіонером на кінець періоду, за який враховуються доходи.
Відділ грошових виплат і компенсацій управління соцзахисту населення РДА
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