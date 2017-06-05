понедельник, 5 июня 2017 г.

ФОТОФАКТ

Учениця міської школи  №1 Аня Надточій нещодавно стала володаркою призового диплома на обласному фестивалі-конкурсі «Таланти багатодітної родини».



Вона виконала на фортепіано твір Івана Берковича «Прелюдія» дуже майстерно, отримавши в своїй номінації доволі високі оцінки  і посівши ІІІ місце поміж дванадцяти учасників.
Принагідно треба згадати, що в сім’ї Надточій загалом четверо дітей. І троє з них займаються в музичній школі. Певно,  любов до мистецтва – це у них родинна риса.
Автор: на
Ярлыки:

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