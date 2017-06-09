Щиро дякуємо!

Фестиваль-конкурс ім. В.Полевика є істинно мистецьким заходом відродження та збереження пісенної і музичної спадщини Чернігівщини.
Приємно, що з кожним роком цей захід набуває все більшої популярності, долучаючи представників різних поколінь. Забезпечення його організації та проведення стало можливим за підтримки облдержадміністрації та облради, обласного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв та Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім.М.Заньковецької, міськради, райдержадміністрації та райради, представників Займищанської громади. Окрім того, хочеться висловити подяку за підтримку в проведенні фестивалю-конкурсу товариству «Чернігівське земляцтво в м.Києві» під керівництвом Віктора Ткаченка, Сновському відділенню «Чернігівського земляцтва» і міжнародному благодійному фонду «АНТАРЕС» та особисто Ларисі Моцар, нашому земляку, уродженцю с.Займище Ярославу Солтису, депутатам Сновської міської ради, управлінню освіти та відділу культури Сновщини, працівникам та творчим колективам закладів культури, водіям транспорту (за надану можливість долучитися до мистецького заходу якомога більшій кількості учасників), керівникам районних служб з надзвичайних ситуацій, медичних закладів та органів правопорядку, а за забезпечення харчування учасників заходу - колективу кафе «Вітамінка», а також директору ПСП «Прогрес» (с. Хотуничі) Вадиму Сорокіну. Загалом, кожний, хто цього дня долучився до традиційного свята музики і талантів, зробив свій внесок у створення душевної атмосфери щирості, позитиву та любові до прекрасного.
Оргкомітет фестивалю
Приємно, що з кожним роком цей захід набуває все більшої популярності, долучаючи представників різних поколінь. Забезпечення його організації та проведення стало можливим за підтримки облдержадміністрації та облради, обласного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв та Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім.М.Заньковецької, міськради, райдержадміністрації та райради, представників Займищанської громади. Окрім того, хочеться висловити подяку за підтримку в проведенні фестивалю-конкурсу товариству «Чернігівське земляцтво в м.Києві» під керівництвом Віктора Ткаченка, Сновському відділенню «Чернігівського земляцтва» і міжнародному благодійному фонду «АНТАРЕС» та особисто Ларисі Моцар, нашому земляку, уродженцю с.Займище Ярославу Солтису, депутатам Сновської міської ради, управлінню освіти та відділу культури Сновщини, працівникам та творчим колективам закладів культури, водіям транспорту (за надану можливість долучитися до мистецького заходу якомога більшій кількості учасників), керівникам районних служб з надзвичайних ситуацій, медичних закладів та органів правопорядку, а за забезпечення харчування учасників заходу - колективу кафе «Вітамінка», а також директору ПСП «Прогрес» (с. Хотуничі) Вадиму Сорокіну. Загалом, кожний, хто цього дня долучився до традиційного свята музики і талантів, зробив свій внесок у створення душевної атмосфери щирості, позитиву та любові до прекрасного.
Оргкомітет фестивалю
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