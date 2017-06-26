Безпека суспільства –мета пробації

Система судового покарання, не пов’язана із позбавленням волі, існувала в нашій країні й раніше. Це заборона займати певні посади і займатися певною діяльністю, громадські роботи на об’єктах, які визначені органами місцевого самоврядування. Але у світі існує й інший підхід до альтернативних покарань. Альтернативне покарання – це лише частина системи пробації. Людина не потрапляла в місця позбавлення волі, її дійсно залишали у соціумі та виносили їй вирок.
Відповідно до Закону України «Про пробацію» передбачені: досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру відповідальності; наглядова пробація – надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація; пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому облаштуванні за обраним нею місцем проживання, госпіталізація до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.
У нас в країні вже впроваджена досудова доповідь. Відтепер пробація починає діяти з моменту отримання судом матеріалів про злочин для розгляду. Досудова доповідь – це документ, який повинен складати працівник пробації у співпраці з обвинуваченими та подавати його до суду для винесення справедливого вироку. Вона складається на підставі оцінки ризику вчинення повторного правопорушення особою.
Працівники пробації – це особлива категорія персоналу кримінальної юстиції. Вони можуть мати різну освіту, у світі їх називають соціальними юристами, вони мають глибокі знання у сфері соціальної роботи.
Також існують пробаційні програми соціально-психологічного або психо-корекційного спрямування, які зобов’язує пройти суд для того, щоб людина змінила поведінку, своє ставлення до оточуючих, свій внутрішній світ.
Сновський районний сектор з питань пробації (колишня кримінально-виконавча інспекція) нині налічує трьох співробітників на чолі з підполковником І.С.Шуляком. Цьогоріч у них на обліку було вже 43 громадянина, яким суд визначив кримінальне покарання, і ще 49 – адміністративне. Також було підготовлено 5 досудових доповідей.
Відповідно до Закону України «Про пробацію» передбачені: досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру відповідальності; наглядова пробація – надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація; пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому облаштуванні за обраним нею місцем проживання, госпіталізація до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.
У нас в країні вже впроваджена досудова доповідь. Відтепер пробація починає діяти з моменту отримання судом матеріалів про злочин для розгляду. Досудова доповідь – це документ, який повинен складати працівник пробації у співпраці з обвинуваченими та подавати його до суду для винесення справедливого вироку. Вона складається на підставі оцінки ризику вчинення повторного правопорушення особою.
Працівники пробації – це особлива категорія персоналу кримінальної юстиції. Вони можуть мати різну освіту, у світі їх називають соціальними юристами, вони мають глибокі знання у сфері соціальної роботи.
Також існують пробаційні програми соціально-психологічного або психо-корекційного спрямування, які зобов’язує пройти суд для того, щоб людина змінила поведінку, своє ставлення до оточуючих, свій внутрішній світ.
Сновський районний сектор з питань пробації (колишня кримінально-виконавча інспекція) нині налічує трьох співробітників на чолі з підполковником І.С.Шуляком. Цьогоріч у них на обліку було вже 43 громадянина, яким суд визначив кримінальне покарання, і ще 49 – адміністративне. Також було підготовлено 5 досудових доповідей.
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