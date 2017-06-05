Кращі традиції патріотичного виховання

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») в Чернігівській області проводиться з 2009 року. Того ж року в гімназії був створений рій джур козацьких під назвою «Чупрундир», який у 2010 та 2013 роках захищав честь області на всеукраїнських змаганнях.
Джурами в Україні називали молодих вихованців, зброєносців і помічників досвідченого козака. Отримати такий статус міг лише той, хто пройшов певні випробовування – як фізичні, так і моральні. Під час змагань підлітки відтворювали атмосферу козацтва і випробовували себе на міцність у військово-спортивних, культурно-інтелектуальних та патріотичних конкурсах.
Щоразу кількість учасників гри зростає. У нинішньому обласному етапі взяли участь 33 рої - представники районів, міст та Деснянської територіальної громади (усього понад 260 дітей).
Упродовж гри-змагання джури проживали у наметовому містечку на території дитячого табору «Юний турист» (с.Количівка Чернігівського району).
Сновщину представляв рій «Чупрундир» гімназії, який переміг у районному етапі. Команда складалась із 8 учнів, керівника В.І. Кравця, заступника керівника М.М. Єрмак і виховника рою Т.В. Талаш.
Відповідно до програми учасники змагались в історичному конкурсі «Відун» (І місце), у таборуванні «Бівак» (І місце), з надання медичної допомоги «Рятівник» (І місце), орієнтувалися на місцевості у «Тереновій грі» (І місце), виступали у творчо-мистецькому конкурсі «Ватра», демонстрували навички стройової підготовки, долали смугу перешкод, стріляли з пневматичної зброї, перетягували линву, штовхали гирю.
Щовечора джури брали участь у різноманітних пізнавальних заходах-зустрічах з учасниками антитерористичної операції, майстер-класі з бойового гопака, тренінгах.
25 травня у Чернігові відбулося урочисте козацьке коло з нагоди закриття ІІ (обласного) етапу гри.
Захід розпочався покладанням квітів до стели Героїв Небесної Сотні та загиблим героям АТО.
Усі переможці отримали дипломи й сертифікати, а також путівки на оздоровлення у таборі «Юний турист» (с.Количівка Чернігівського району) у другій профільній зміні з національно-патріотичного виховання обласної літньої школи для обдарованих і талановитих дітей Чернігівщини.
Рій «Чупрундир» у загальному заліку серед 33 команд виборов 4 місце. Учасники гри отримали великий запал позитивної енергії та повернулися додому у піднесеному настрої.
Джурами в Україні називали молодих вихованців, зброєносців і помічників досвідченого козака. Отримати такий статус міг лише той, хто пройшов певні випробовування – як фізичні, так і моральні. Під час змагань підлітки відтворювали атмосферу козацтва і випробовували себе на міцність у військово-спортивних, культурно-інтелектуальних та патріотичних конкурсах.
Щоразу кількість учасників гри зростає. У нинішньому обласному етапі взяли участь 33 рої - представники районів, міст та Деснянської територіальної громади (усього понад 260 дітей).
Упродовж гри-змагання джури проживали у наметовому містечку на території дитячого табору «Юний турист» (с.Количівка Чернігівського району).
Сновщину представляв рій «Чупрундир» гімназії, який переміг у районному етапі. Команда складалась із 8 учнів, керівника В.І. Кравця, заступника керівника М.М. Єрмак і виховника рою Т.В. Талаш.
Відповідно до програми учасники змагались в історичному конкурсі «Відун» (І місце), у таборуванні «Бівак» (І місце), з надання медичної допомоги «Рятівник» (І місце), орієнтувалися на місцевості у «Тереновій грі» (І місце), виступали у творчо-мистецькому конкурсі «Ватра», демонстрували навички стройової підготовки, долали смугу перешкод, стріляли з пневматичної зброї, перетягували линву, штовхали гирю.
Щовечора джури брали участь у різноманітних пізнавальних заходах-зустрічах з учасниками антитерористичної операції, майстер-класі з бойового гопака, тренінгах.
25 травня у Чернігові відбулося урочисте козацьке коло з нагоди закриття ІІ (обласного) етапу гри.
Захід розпочався покладанням квітів до стели Героїв Небесної Сотні та загиблим героям АТО.
Усі переможці отримали дипломи й сертифікати, а також путівки на оздоровлення у таборі «Юний турист» (с.Количівка Чернігівського району) у другій профільній зміні з національно-патріотичного виховання обласної літньої школи для обдарованих і талановитих дітей Чернігівщини.
Рій «Чупрундир» у загальному заліку серед 33 команд виборов 4 місце. Учасники гри отримали великий запал позитивної енергії та повернулися додому у піднесеному настрої.
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