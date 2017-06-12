Юнацький футбол
Як розповів «Променю» тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко, нещодавно команда вихованців відділення футболу (2008-2009 рр.н.) взяла участь у турнірі, що проводився в Семенівці.
На змагання прибули представники Сновська, Кролевця, Ніжина, Глухова, Конотопа. У перший день хлопці зі Сновщини поступилися господарям поля з рахунком 2:4 і суперникам з Кролевця – 0:4. Натомість другий день виявився більш вдалим для наших юних футболістів. Вони обіграли команди «Конотоп-1» (1:0), «Конотоп-2» (4:0), «Ніжин» (6:1). Але потім програли «Глухову» (0:1) і в підсумку посіли IV місце в турнірній таблиці. Кращим гравцем нашої команди визнано Дениса Губенка. Також добре себе зарекомендували Назар Петренко, Дмитро Потошний і Павло Мішустін.
Принагідно треба згадати, що турнір у Семенівці відбувся на дуже високому організаційному рівні. Якісний газон на футбольному полі – ось чим запам’яталася Семенівка передовсім. Місцеві спонсори (керівник сільгосппідприємства Юрій Сенько та його партнери) забезпечили належне фінансування змагань. Також спортсмени отримали від Новгород-Сіверського сирзаводу набори його продукції. Подібний приклад допомоги бізнесменів юнацькому спорту є гідним для наслідування і підприємцями Сновщини. Зрештою, якщо в такому невеличкому містечку, як Семенівка, комерсанти налагодили системну і потужну пітримку спортшколи, то й у Сновську аналогічний варіант є можливим.
Футбол
У рамках міжрайонного чемпіонату з футболу команда з села Петрівка провела виїзний матч у Конотопі (Городнянський район). Наші земляки програли з рахунком 0:6.
Як розповів «Променю» тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко, нещодавно команда вихованців відділення футболу (2008-2009 рр.н.) взяла участь у турнірі, що проводився в Семенівці.
На змагання прибули представники Сновська, Кролевця, Ніжина, Глухова, Конотопа. У перший день хлопці зі Сновщини поступилися господарям поля з рахунком 2:4 і суперникам з Кролевця – 0:4. Натомість другий день виявився більш вдалим для наших юних футболістів. Вони обіграли команди «Конотоп-1» (1:0), «Конотоп-2» (4:0), «Ніжин» (6:1). Але потім програли «Глухову» (0:1) і в підсумку посіли IV місце в турнірній таблиці. Кращим гравцем нашої команди визнано Дениса Губенка. Також добре себе зарекомендували Назар Петренко, Дмитро Потошний і Павло Мішустін.
Принагідно треба згадати, що турнір у Семенівці відбувся на дуже високому організаційному рівні. Якісний газон на футбольному полі – ось чим запам’яталася Семенівка передовсім. Місцеві спонсори (керівник сільгосппідприємства Юрій Сенько та його партнери) забезпечили належне фінансування змагань. Також спортсмени отримали від Новгород-Сіверського сирзаводу набори його продукції. Подібний приклад допомоги бізнесменів юнацькому спорту є гідним для наслідування і підприємцями Сновщини. Зрештою, якщо в такому невеличкому містечку, як Семенівка, комерсанти налагодили системну і потужну пітримку спортшколи, то й у Сновську аналогічний варіант є можливим.
Футбол
У рамках міжрайонного чемпіонату з футболу команда з села Петрівка провела виїзний матч у Конотопі (Городнянський район). Наші земляки програли з рахунком 0:6.
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