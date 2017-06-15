четверг, 15 июня 2017 г.

Оголошення

КП "Будівництво м`ясокомбінату" повідомляє, що за результатами конкурсу, який відбувся 31.05.2017 року об 11.00, переможцем конкурсу для здійснення незалежної оцінки об`єкта оренди - транспортного засобу КамАЗу-5320, визнано ПП "Десна-Експерт-М".
Автор: на

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