Літо, спека, ботулізм

Нещодавно в Україні почастішали випадки захворювання на ботулізм. Ця небезпечна недуга навіть стала причиною смерті кількох людей. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановила, що, серед іншого, випадки захворювань були пов’язані з вживанням в’яленої риби. Її продавали в супермаркетах м.Київ. Виробником і постачальником небезпечної продукції були бізнес-структури з м.Світловодськ
Кіровоградської області. Це підтверджено результатами епідеміологічного розслідування.
Як розповів «Променю» в.о. начальника рай-управління держпродспоживслужби В.П. Білашко, основною причиною захворювання на ботулізм є вживання домашньої консервації (особливо овочів та грибів), шинки, риби (солоної та копченої), ковбаси, які містять ботулотоксин. Простіше кажучи, небезпеку для людини становлять продукти, виготовлені з порушенням технології.
На жаль, далеко не всі виробники продуктів харчування відповідально ставляться до своїх обов’язків. Вони нерідко зловживають довірою, яка передбачена новою державною політикою в сфері контролю якості.
Фактично так звані оператори ринку (виробники і продавці) тепер самі несуть відповідальність за свій товар перед споживачами. Започатковано дотримання такого ж принципу, як і в Європі – заснованого на свідомості, чесності та сумлінності підприємців. За кордоном перевірки бувають рідко. Але вже коли хтось продасть покупцю щось прострочене або зіпсоване, то наразиться на величезний штраф. А у нас?
Держпродспоживслужба уповноважена проводити перевірки магазинів раз на 5 років, тваринницьких ферм – раз на 3 роки, забійних пунктів - раз на 2 роки. Таким чином гарантувати, що місцевим мешканцям не продадуть товар з ботулотоксином, навряд чи можна. Саме тому треба відмовитися від купівлі продуктів (тієї ж таки риби чи консервації) у сумнівних реалізаторів. Краще перестрахуватися, ніж потім захворіти.
До відома
Ботулізм – досить тяжке захворювання токсико-інфекційного характеру. Призводить до ураження нервової системи, спинного мозку, розвитку гострої дихальної недостатності.
Причиною виникнення ботулізму є вживання людиною заражених ботулооксинами продуктів – домашньої консервації, риби, ковбаси. Симптоми ботулізму схожі на харчове отруєння. Інкубаційний період може складати менше декількох годин. Біль у животі, нудота, блювання, сухість у роті. Можуть з’явитися розлади зору – перед очима в людини з’являється пелена туману, втрачається чіткість контурів навколишніх предметів. Настає дихальна недостатність – задишка і тахікардія. Порушується функція ковтання води та їжі. Тривалість перебігу захворювання може становити близько трьох тижнів. Якщо не лікуватися, то дуже імовірним є летальний результат. Тобто - смерть хворого. Тому у разі ознак у людини харчового отруєння з додатковими сиптомами потрібно викликати «швидку допомогу». Хворому дати випити велику кількість рідини й забезпечити йому доступ до свіжого повітря. Вчасно надана медична допомога збереже здоров’я та життя хворого на ботулізм.
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