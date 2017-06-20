Новосілля до свята

Гінекологічне відділення з ЛОР-офтальмологічними ліжками перевели цього тижня на третій поверх ЦРЛ, де колись розміщувалося пологове. Завідуюча відділенням Людмила Чередниченко разом з підлеглими радіють новосіллю, яке влаштувала їм лікарня до професійного свята.
- Тут просторо і світло, достатньо місця, доволі непоганий ремонт, - розповідає Людмила Миколаївна і показує палати, операційну, кабінети. – Нашого відділення не торкнулося скорочення. Залишається 15 ліжко-місць і 2 палати для ЛОР та офтальмології. У колективі працює 6 медсестер та 5 молодших медсестер. Дуже не вистачає ще хоча б одного лікаря-гінеколога. Сподіваємося, що у цьому році після закінчення вузів до нас прийде молодий спеціаліст. Але ж знову проблема – відсутність житла в Сновську для медиків.
Нині у відділенні на обліку перебувають 48 вагітних жінок. Тільки за останні півтора місяця додалося одинадцять. А взагалі це дуже мало для району, чисельність населення скорочується. Після закриття навесні пологового відділення ЦРЛ, народжувати всім доводиться їхати в Корюківку або Чернігів. Супроводжують майбутніх породіль по черзі акушерки Ірина Аксьончик та Анна Письменна.
Спочатку всі жінки проходять попередній огляд у кабінеті № 102 поліклініки, де працює акушерка Тетяна Зінченко. При виявленні вагітності вони ідуть до нас у відділення для того, щоб стати на облік. У всіх жінок, що потрапляють на прийом вперше протягом року, обов’язково беремо мазки на цитологію і оглядаємо груди. За необхідності відправляємо на УЗД.
За минулий рік у нашому відділенні пролікувалося 900 хворих з усього району. Вік пацієнтів різний – від 14 до 80 років. Діагнози теж різні: кровотечі, запалення органів малого тазу, ерозії, загроза переривання вагітності тощо.
Медсестри відділення – професіонали своєї справи. Старша медсестра Валентина Жолобецька (райлікарні віддала 33 роки, а загальний медичний стаж - 38) теж радіє новосіллю. Вона – гарант порядку і дисципліни у відділенні.
Після закриття пологового його працівники не залишилися без роботи. На заслужений відпочинок пішла тільки Валентина Шахлович, яка 49 років пропрацювала акушеркою.
Як лікар, настійливо рекомендую всім жінкам раз на рік обов’язково проходити гінекологічний огляд. Під виглядом звичайної ерозії може ховатися більш небезпечна хвороба. Головне – виявити її вчасно і пролікуватися, щоб попередити небезпечні наслідки. Наша діяльність спрямована на профілактику захворювань, адже здоров’я – найцінніше, що є в людини. Не треба зволікати з візитом до лікаря.
Серед вдячних пацієнтів гінекологічного відділення, які вітають медиків з професійним святом – Світлана Ісаченко, Марина Глущенко, Валентина Кривенко. Ці жінки та багато інших вдячні за уважне ставлення медпрацівників до них, як до пацієнтів.
Записала Лариса МАРТИНЕНКО
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