Пісенне слово – радість для душі

Тридцять колективів, майже півтисячі учасників, представництво з 15 районів Чернігівської області і велика увага шанувальників традиційного народного мистецтва – таким став цьогорічний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Полевика. Сновськ і Займище 4 червня перетворилися на центри, де панували українська музика й пісня, а творчий спадок попередніх поколінь розквітнув новими барвами – барвами літа, молодості та краси.
Фестиваль-конкурс імені Василя Полевика має обласний статус, тож увага до нього з боку високопосадовців Чернігівщини цілком закономірна. Ось і цього разу до Сновська прибув голова облради І.С. Вдовенко. Разом із районним керівництвом та офіційними представниками сусідніх територіальних громад він вшанував пам’ять Василя Полевика, поклавши квіти до меморіальної таблиці нашому відомому землякові.
Хоча найголовніше того дня відбувалося на сцені Сновського будинку культури. Оскільки організатори прагнуть щороку урізноманітнити програму, зробити її більш сучасною і додати оригінальності у звичний перебіг заходу, публіка отримує нагоду оцінити деякі нові ідеї та творчі підходи. Справжнім відкриттям фестивалю став виступ рок-гурту зі Сновська «Серпнева літня ніч» (August summer night). Художній керівник цього колективу Наталія Вітушко разом зі своїми однодумцями – Олександром Скорим, Оксаною Бондаревською, Олександром Биховцем, Яною Зорко, Олександром Єременком та Валерієм Сорокалєтом - підготували три номери у стилі фольк-м’юзик. Їхня інтерпретація народних пісень справила дуже емоційне враження на слухачів, спонукавши до певного переосмислення старих уявлень про український пісенний спадок. І вже зараз можна констатувати: у «Серпневої літньої ночі» є вельми солідні перспективи для подальшого розвитку.
Загалом конкурсна програма фестивалю виявилася дуже розмаїтою та цікавою. Більшість колективів продемонструвала виразну індивідуальність. Бажаючі могли порівняти рівень майстерності колег, реально оцінити свій потенціал і запозичити деякі перспективні напрацюванння. Зрештою, усіх учасників фестивалю єднає однакове джерело натхнення – народна творчість. Творчість, кожне слово і мелодія якої по-особливому торкається сердець мешканців нашого краю.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото О.КРУМКАЧА та автора
Продовження теми на стор. 4.
Фестиваль-конкурс імені Василя Полевика має обласний статус, тож увага до нього з боку високопосадовців Чернігівщини цілком закономірна. Ось і цього разу до Сновська прибув голова облради І.С. Вдовенко. Разом із районним керівництвом та офіційними представниками сусідніх територіальних громад він вшанував пам’ять Василя Полевика, поклавши квіти до меморіальної таблиці нашому відомому землякові.
Хоча найголовніше того дня відбувалося на сцені Сновського будинку культури. Оскільки організатори прагнуть щороку урізноманітнити програму, зробити її більш сучасною і додати оригінальності у звичний перебіг заходу, публіка отримує нагоду оцінити деякі нові ідеї та творчі підходи. Справжнім відкриттям фестивалю став виступ рок-гурту зі Сновська «Серпнева літня ніч» (August summer night). Художній керівник цього колективу Наталія Вітушко разом зі своїми однодумцями – Олександром Скорим, Оксаною Бондаревською, Олександром Биховцем, Яною Зорко, Олександром Єременком та Валерієм Сорокалєтом - підготували три номери у стилі фольк-м’юзик. Їхня інтерпретація народних пісень справила дуже емоційне враження на слухачів, спонукавши до певного переосмислення старих уявлень про український пісенний спадок. І вже зараз можна констатувати: у «Серпневої літньої ночі» є вельми солідні перспективи для подальшого розвитку.
Загалом конкурсна програма фестивалю виявилася дуже розмаїтою та цікавою. Більшість колективів продемонструвала виразну індивідуальність. Бажаючі могли порівняти рівень майстерності колег, реально оцінити свій потенціал і запозичити деякі перспективні напрацюванння. Зрештою, усіх учасників фестивалю єднає однакове джерело натхнення – народна творчість. Творчість, кожне слово і мелодія якої по-особливому торкається сердець мешканців нашого краю.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото О.КРУМКАЧА та автора
Продовження теми на стор. 4.
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