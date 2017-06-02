Інформація про заробітну плату за 2017 рік керівного складу Сновської міської ради

Місяці: Нараховано, грн: До видачі, грн:
Міський голова О.О.Медведьов
січень 14922,40 12012,53
лютий 14922,40 12012,53
березень 14829,05 11937,39
квітень 14621,60 11770,39
Секретар міської ради Н.В.Самойлова
січень 6745,35 5429,98
лютий 6745,35 5429,98
березень 7200,23 5496,19
квітень 6494,20 5227,83
Перший заступник міського голови І.Г.Орда
січень 3018,09 2429,57
лютий 6467,34 5206,21
березень 10710,48 8621,94
квітень 8015,38 6452,38
Заступник міського голови С.В.Силенко
січень 7360,81 5925,45
лютий 9300,70 7487,66
березень 7319,90 5892,52
квітень 7517,73 6051,77
Згідно з чинним законодавством депутати міської ради працюють на громадських засадах та заробітної плати за депутатську діяльність не отримують.
Міський голова О.О.Медведьов, Головний бухгалтер С.А.Виблова
Від редакції: Всі бажаючі можуть ознайомитися з доходами за 2016 рік місцевих посадовців та депутатів всіх рівнів у рубриці «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua .
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