Дбаючи про тваринний світ

Однією з ознак правильного ведення мисливського господарства є організація комплексу біотехнічних заходів. Зрештою, добре відомо, що окрім полювання в угіддях, має тривати і процес відтворення тваринних ресурсів. Простіше кажучи, чисельність представників місцевої фауни повинна підтримуватися в оптимальних рамках.
Як розповів «Променю» голова райради УТМР Ігор Мося, наразі сезону полювання немає. У тварин саме період вирощування потомства, тож хіба що затяті браконьєри можуть порушувати тишу і спокій у природних угіддях.
Єгерська служба і актив товариства мисливців, серед іншого, вже тепер присвячують підвищену увагу заготівлі кормів для косуль на холодну пору року. Перед членами УТМР стоїть завдання – обладнати відгодівельні майданчики і забезпечити розміщення там двох з половиною тисяч віників з крушини. Взимку, коли вдарять люті морози і землю вкриє сніг, цей корм стане в нагоді для тутешнього поголів’я копитних тварин.
Нещодавно кучинівська первинна організація УТМР (О.В. Омельяненко, В.М. Коровайко, В.О. Коровайко, В.В. Василенко, П.О. Василенко, Д.М. Насінник та єгер обходу №7 Ю.В. Єрмак) дружно взялася за заготівлю крушини. (На фото). Їхні дії підтримав і первинний колектив мисливців ТСОУ (М.М. Анікеєнко, В.І. Язовитенко, А.П. Ісаченко, В.К. Анікеєнко і єгер обходу №5 А.Ю. Пресняков). Долучилися до справи новоборовицькі мисливці (Ю.М. Сухомлин, Л.І. Мартиненко, О.А. Чернецький) на чолі з В.С. Качаном. Також виконали свій обов’язок трудоучасті мисливці петрівської первинної організації (голова – О.С. Надточій).
За словами Ігоря Мосі, згодом надійде час заготівлі для диких тварин кукурудзи та сіна. Щоб природа рідного краю продовжувала радувати людей – про неї треба дбати.
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