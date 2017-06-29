Чернігівці шукають нерухомість, роботу і свою половинку

Ні для кого не секрет, що зараз процес купівлі-продажу будь-якого товару між людьми вже складно представити без дошок оголошень в інтернеті. Что там говорити, це дійсно просто і зручно. А розвиток послуг по адресній доставці в Україні максимально цьому сприяє.
У Чернігівській області за популярністю впритул наблизився до лідера сайт OBYAVA.ua, а де в чому вже і перевершив конкурентів. Оголошення на цьому сайті читають, їм довіряють, оголошення на цьому сайті розміщують. Всього на сайті зараз - близько 13 тисяч чернігівських оголошень. Нам стало цікаво, що ж читають, якими оголошеннями і темами цікавляться чернігівці. Які рубрики найбільш популярні? Фахівці сайту допомогли проаналізувати весь масив чернігівських оголошень, і ось що вийшло.
Будинки, квартири, дачі
Тема нерухомості - найбільш затребувана серед чернігівської аудиторії сайту. У цій рубриці зібрано найбільшу кількість оголошень - близько 3 тисяч. Звичайно, з огляду на загальне зниження купівельної спроможності населення, найбільшим попитом зараз користуються невеликі однокімнатні або двокімнатні квартири та невеликі будинки. Причому ця тенденція зберігається як для новобудов, так і на вторинному ринку. Тут середня ціна за квадратний метр в Чернігові зараз становить близько 350 доларів. Навесні і на початку літа підвищується інтерес до дач. При цьому на сайті є можливість окремо подивитися будинки і дачі, як по окремим районам, так і по найбільш популярним дачним масивам Чернігова: Жавинка, Киїнка, Березанка та ін.
Так що проблеми проблемами, а жити десь треба, і чернігівці досить активні в пошуку і продажу нерухомості. А сайт OBYAVA.ua їм в цьому діяльно допомагає - розмістити оголошення тут можна безкоштовно, причому додати багато фотографій свого об'єкта. Це важливо, тому що можна сфотографувати будинок або квартиру в самих різних ракурсах, щоб дати повне уявлення для потенційного покупця.
Також сайт починає співпрацювати з пошукачем нерухомості LUN.uahttp://lun.ua/, який збільшує кількість переглядів свіжих і актуальних оголошень з нерухомості.
Робота
Хто говорить, що роботи немає? Напевно, той, хто не шукає. Консультанти сайту OBYAVA.ua стверджують зворотне - вже зараз кількість вакансій в рубриці «Робота» перевалило за тисячу. І кількість пропозицій стає дедалі більше. Фахівці пов'язують це з дефіцитом кваліфікованої робочої сили - багато людей в пошуках заробітку їдуть в Польщу та інші країни. В результаті чого найняти грамотного співробітника для багатьох чернігівських підприємств стало проблемою.
Але OBYAVA.ua з цією проблемою справляється: дуже багато людей шукають і знаходять роботу саме на цьому сайті, залишають вдячні відгуки. У той же час задоволені і підприємці, які шукають співробітників. У той час як великі сайти, що спеціалізуються на роботі, деруть величезні гроші за розміщення декількох вакансій, на «оголосити» це можна зробити практично безкоштовно і дуже швидко. На цьому сайти одні - знаходять роботу, а інші - знаходять співробітників.
Найбільш затребувані в Чернігові фахівці сфери обслуговування і гостинності, кваліфіковані робітничі спеціальності, водії, продавці, касири, агрономи. Також дуже багато вакансій в IT-сфері.
Шукаю супутника життя
Як розповіли фахівці порталу OBYAVA.ua, для них самих стало певною несподіванкою, що рубрика «Знайомства» стала на сайті такою популярною. Як виявилося, чернігівців, які з тієї чи іншої причини живуть без партнера і шукають його або її, досить багато. І консультанти «оголосити» підкреслюють, що з радістю допомагають чернігівцям знайти свою другу половину. У цьому сенсі сайт виконує досить важливу соціальну функцію. Адже багатьом людям, у яких можуть бути складності з комунікабельністю або елементарно не вистачає часу, щоб зайнятися свїм особистим життям, набагато простіше розмістити свою анкету в рубриці «Знайомства». Можливо в це нелегко повірити на перший погляд, але багато людей дійсно знаходять собі пару і пишуть на адресу сайту слова подяки.
Переваги OBYAVA.ua:
- абсолютно безкоштовне розміщення ваших оголошень практично в будь-який розділ сайту;
- можливість безкоштовного підняття вгору списку оголошень один раз в 5 днів;
- співпраця зі спеціалізованим пошукачем Lun.ua дозволяє збільшити кількість переглядів оголошень про продаж нерухомості;
- низькі ціни на додаткові послуги: топ-зона - дозволяє завжди бути на перших позиціях в рубриці (37 грн), виділення оголошення - звертає більше уваги на нього (9 грн), оновлення оголошень - одноразово піднімає ваше оголошення вверх рубрики (5 грн) .
- велика база оголошень по Чернігівській області - 13 тисяч - підтверджує ефективність OBYAVA.ua, все більше і більше чернігівців використовують цей сайт для продажу своїх товарів.
«Нерухомість», «Робота» і «Знайомства» - три найпопулярніші в Чернігові рубрики сайту OBYAVA.ua.
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