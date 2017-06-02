пятница, 2 июня 2017 г.

Міст через Снов – перший об’єкт, збудований за рахунок коштів громади



Останній символічний цвях у новий міст через Снов у Нових Млинах забили 31 травня.
У середу в селі Нові Млини нарешті сталася довгоочікувана подія. У цей останній травневий день урочисто перерізали стрічку на відкритті нового дерев’яного мосту через річку Снов. Розділити радість з новомлинцями приїхали міський голова Олександр Медведьов та його перший заступник Іван Орда, секретар міськради Наталія Самойлова, голова РДА Валерій Радібеда. Вони вручили в.о. старости Олені Згонник Почесну грамоту міської ради та оголосили подяку від райдержадміністрації.
Підготовчі роботи зі спорудження мосту розпочалися ще в 2010 році. Матеріали були придбані за кошти районного бюджету та тодішньої сільської ради, добровільні внески мешканців села та спонсорів. Допомогу надали також депутати Григорій Божок та Михайло Росік.  А новоутвореною об’єднаною громадою Сновщини було виділено понад 110 тис. грн власне на будівельні роботи. Міст у Нових Млинах став першим об’єктом, збудованим за рахунок фінансування ОТГ. Тепер у селян не буде проблем, як дістатися на протилежний берег річки для заготівлі сіна, випасання корів чи просто відпочинку.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото Наталії САМОЙЛОВОЇ
Автор: на
Ярлыки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)