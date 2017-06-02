Міст через Снов – перший об’єкт, збудований за рахунок коштів громади

|Останній символічний цвях у новий міст через Снов у Нових Млинах забили 31 травня.
Підготовчі роботи зі спорудження мосту розпочалися ще в 2010 році. Матеріали були придбані за кошти районного бюджету та тодішньої сільської ради, добровільні внески мешканців села та спонсорів. Допомогу надали також депутати Григорій Божок та Михайло Росік. А новоутвореною об’єднаною громадою Сновщини було виділено понад 110 тис. грн власне на будівельні роботи. Міст у Нових Млинах став першим об’єктом, збудованим за рахунок фінансування ОТГ. Тепер у селян не буде проблем, як дістатися на протилежний берег річки для заготівлі сіна, випасання корів чи просто відпочинку.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото Наталії САМОЙЛОВОЇ
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