Вільна боротьба

Нещодавно у Скадовську відбулися Всеукраїнські змагання серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ «Колос» з вільної боротьби. Їх учасниками стали збірні з дванадцяти областей. Чернігівщину представляли тільки хлопці та дівчата зі Сновщини - 8 вихованців
тренера-викладача А.З. Косевича та О.А. Россола.
Наші хлопці та дівчата самовіддано протистояли знаменитим суперникам, серед яких були чемпіони України та Європи. Анастасія Бригинець у ваговій категорії до 40 кг виборола І місце, а Анастасія Голова у ваговій категорії до 34 кг в фіналі поступилася чемпіонці Європи, ставши володаркою другого місця. Андрій Козик (категорія до 59 кг) виборов третє місце, лише на один бал відставши від чемпіона цих змагань.
Учні ДЮСШ «Колос» Андрій Невмовенко, Олег Салата, Роман Коржавін, Олександр Чорнорот та Данило Ревенко хоч і не вибороли призових місць, але принесли команді залікові очки. В підсумку Чернігівська область вийшла на четверте місце. Наша команда після змагань отримала можливість відпочити на морі.
Вихованці школи вдячні народному депутату Анатолію Євлахову та Василю Ревенку за надану допомогу у відправці на змагання.
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